L’Isola dei Famosi è tornata in diretta. Lunedì 13 maggio Vladimir Luxuria ha aperto una nuova puntata e, come sempre, non sono mancati i colpi di scena. Non solo l’eliminazione ‘d’ufficio’, quella cioè decisa dal televoto, anche un ritiro che poi tanto inaspettato non è stato viste le condizioni di salute del naufrago già diffuse nelle ore precedenti alla puntata. A lasciare definitivamente l’Honduras, insomma, è stata Rosanna perché la meno amata dal pubblico.

Ed è stata seguita a ruota da Joe Bastianich. La dottoressa infatti gli ha imposto di fermarsi e anche se non è niente di preoccupante, è meglio non aggravare la situazione: “Io me ne vado. Purtroppo è una situazione difficile. Avete visto il mio lato più personale e le cose le faccio fino in fondo. La dottoressa mi ha detto che non posso continuare e per me è stato pesante”, ha spiegato allo studio e al pubblico da casa.

Isola dei Famosi, l’annuncio di Vladimir Luxuria

E ancora: “Mi spiace lasciare questi splendidi naufraghi. Avete visto le parti più deboli di me, non arrivare alla fine mi rende triste. Il successo non è definitivo e il fallimento non è fatale. Conta solo la grinta di continuare”. Sono anche entrati 3 naufraghi, come dicevano le indiscrezioni. Che ‘ci hanno preso’ anche su un altro dettaglio, quello del cambio di programmazione.

La voce circolava già da un po’ di tempo. Davide Maggio aveva detto che a partire dal 19 maggio il reality sarebbe andato in onda la domenica ma non era però arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset o del reality stesso. Ma nella diretta di lunedì la conduttrice l’ha confermata e aggiunto anche che “poiché ci mancate tantissimo questa settimana l’Isola raddoppia”.

Subito dopo la pubblicità , Vladimir Luxuria ha rivelato al pubblico che da ora in avanti L’Isola dei famosi andrà in onda la domenica. Quindi il prossimo appuntamento è appunto fissato al 19 maggio. E non sarà un cambio sporadico, l’Isola andrà in onda anche domenica 26. La finale? Su questo non ci sono news ufficiali ma secondo i rumor, sarebbe fissata per il 4 giugno.