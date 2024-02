Bufera su uno dei concorrenti del Grande Fratello. Sui social è stato pubblicato un video che ha scatenato una marea di critiche ad Alessio Falsone, new entry del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli alla postazione social. Entrato in punta di piedi, in questi giorni Alessio sta facendo discutere per diversi motivi.

Solo pochi giorni fa pare addirittura che abbia detto una bestemmia e per questo motivo il pubblico a casa ha chiesto un provvedimento nei suoi confronti. Falsone si è lasciato scappare un “Cristo”, seguito da parole incomprensibili dopo aver scoperto che le sue proteine erano scomparse e aver trovato il sacchetto vuoto nella spazzatura.

Grande Fratello, bufera su Alessio Falsone e l’imitazione di Federico

Alessio Falsone aveva accusato Federico Massaro, il quale aveva rispedito le accuse al mittente. “Non sono stato io! Non mi devi accusare. Chiedi a chiunque, vai in confessionale e fatti dare i video. Non devi guardare me o accusarmi. Chiedi se ho mai rubato qualcosa a qualcuno. A te ogni tanto ti girano troppo“ aveva detto il modello.

In queste ore Alessio Falsone è tornato al centro della polemica per un siparietto, a dir poco squallido, in cui ha preso in giro Federico Massaro per il suo discorso sul bullismo subito da bambino. Uscito in giardino, il concorrente ha detto ironicamente: ”Questo vento gelido mi ricorda quando i miei genitori mi hanno abbandonato sull’Everest. Mi ricordo quando i compagni di scuola mi picchiavano – ha detto fingendo di piangere -, scusate. Mi picchiavano in quaranta, tutti i giorni. Preferisco non dire, non parlare“.

grazie perla veramente

"La smetti? Ma che c'entra?"

che cesso alessio #perlettipic.twitter.com/D6cU7R3CHg — anne💐 (@valourss) February 25, 2024

A questo punto Perla è intervenuta per fermarlo: “Smettila, cosa c’entra? prendi il posacenere che è meglio“. Anche il pubblico a casa è rimasto sconcertato dal comportamento di Alessio: “Devo dire che la prima settimana mi aveva fatto una bella impressione, assolutamente scaduto pessimo”, “Ma io boh non lo so!! Ma si può scherzare su queste cose ? La gente viene davvero picchiata fuori dalla scuola!”, “Guarda questo coglione c è gente che si uccide per questo…sono senza parole”, si legge tra i commenti del video pubblicato su X. Una scena davvero pietosa.