Caos al Grande Fratello. Un concorrente si sarebbe reso protagonista di una bestemmia e non sarebbe la prima volta per lui. Infatti, era stato accusato della stessa cosa alcuni giorni fa, ma nella scorsa puntata in diretta non sono stati presi provvedimenti, quindi la produzione non aveva riscontrato irregolarità nel regolamento. Ma ora potrebbe rischiare seriamente la squalifica.

Sta girando fuori dal Grande Fratello un video incriminato, col concorrente che avrebbe detto una bestemmia. Ovviamente le immagini sono a disposizione di tutti e i pareri sono stati discordanti. Alcuni ritengono di aver udito nettamente le parole che lo estrometterebbero dal reality show, altri invece pensano che non sia stato detto nulla di sbagliato.

Grande Fratello, concorrente accusato di aver detto una bestemmia

Dunque, bisognerà analizzare attentamente il brevissimo video ripreso dalle telecamere del Grande Fratello. Il concorrente potrebbe aver detto una bestemmia, anche se non c’è la certezza assoluta. Lui è ancora nella casa, quindi non è stato convocato dagli autori in confessionale, ma tutto potrebbe cambiare improvvisamente se ci fosse la conferma della scorrettezza.

Sotto la lente di ingrandimento il comportamento di Alessio Falsone, uno dei nuovi arrivati al GF, che avrebbe improvvisamente detto: “Por*** Dio“. Ma altri ipotizzano invece che abbia semplicemente esclamato: “Porco di” oppure “Porco due”. Si trovava in giardino e avrebbe detto questo davanti a Sergio. Qui di seguito pubblichiamo il video inerente al momento in questione, quindi potrete farvi un’idea. Ma sul web c’è già chi ha dato la sua dura sentenza.

Alcuni utenti hanno scritto su X: “Si è sentita benissimo la bestemmia”, “Si è sentita eccome”, “Bestemmia di Alessio plateale, squalifica immediata. O non facciamo niente come al solito?”, “Lui sarà arrivato alla decima bestemmia”.