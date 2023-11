Una notizia sorprendente sta per travolgere il Grande Fratello. Mediaset avrebbe preso una decisione molto importante, che farebbe gioire Alfonso Signorini se dovesse giungere l’ufficialità. Si tratterebbe di un grande regalo per il conduttore, che poi condividerebbe il suo entusiasmo con gli affezionati telespettatori del reality show. Nella serata del 13 novembre andrà in onda una nuova puntata in diretta e chissà se avverrà già questo annuncio.

Intanto, prima di dirvi cosa accadrà al Grande Fratello con Mediaset che starebbe per prendere questa clamorosa decisione, vi riferiamo cosa ha detto Beatrice Luzzi nelle ultime ore. “Quando ballai con lui, capisci a me. Successe una cosa particolare, cosa? Dai dimmelo te, sei tu a dover indovinare senza dirlo. Ci sei davvero? Non me lo far dire, se lo tiro fuori e il video lo comprova, succedono cose. Si rovinano famiglie“. Un gieffino avrebbe avuto un’erezione mentre danzava con l’attrice.

Grande Fratello, Mediaset ha preso una decisione: cosa succede

A lanciare la bomba ci ha pensato il sito TvBlog, che si è appunto soffermato sul Grande Fratello e su Mediaset, in procinto di assumere una decisione difficile da ipotizzare. Gli ascolti televisivi del programma di Canale 5 stanno andando sempre meglio, infatti ormai ha raggiunto il 18% di share, quindi Pier Silvio Berlusconi sarebbe ormai convinto di intraprendere una strada ben definita che permetterebbe un salto di qualità per il reality.

TvBlog è convinto che il GF sarà spostato al sabato sera, in sostituzione di Tu Sì Que Vales, a partire dal prossimo mese di dicembre: “Secondo le ultime indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, al sabato sera ci sarebbe l’intenzione di posizionare quattro raddoppi del Grande Fratello. Ecco dunque che il 2, il 9, il 16 e il 23 dicembre potrebbero andare in onda altrettante puntate del reality show di Endemol. Puntate a cui andranno ad aggiungersi naturalmente anche le canoniche emissioni del lunedì”.

Secondo sempre il sito in questione, il Grande Fratello potrebbe diventare “un jolly per Canale 5. Programma che potrebbe anche andare in onda nella serata di Capodanno. Magari con un bel ballo dei concorrenti sotto le note dei componimenti della famiglia Strauss”.