Lo spolier del testo di una canzone sembra essere diventata una tradizione di Sanremo: infatti negli anni scorsi era accaduto a Fedez e Gianni Morandi commettere uno scivolone del genere. Nel 2021, infatti, Fedez aveva pubblicato per sbaglio sui social un frammento della canzone “Chiamami con il mio nome” presentata all’Ariston in coppia con Francesca Michielin. In quell’occasione fu una nota ufficiale del Festival a spiegare che non sarebbero stati presi provvedimenti: “A seguito del video postato su Instagram da Fedez, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito”.

Lo scorso anno era stato Gianni Morandi a diffondere sui social alcuni stralci del suo brano “Apri tutte le porte”. Il “caso” fu subito risolto e la direzione tecnica decise di farlo restare in gara: “Non si ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa…”.

Sanremo 2023, testo della canzone di Giorgia spoilerato

Nelle ultime ore un altro caso scuote Sanremo 2023: proprio nel giorno in cui è uscito il nuovo album di Giorgia, “Blu1”, sarebbe stato spoilerato il testo della canzone che sarà portata sul palco dell’Ariston. A commettere l’errore – secondo quanto riporta il sito Davidemaggio.it – sarebbe stato il negozio di musica specializzato nella vendita online, Discoteca Laziale. Il brano di Giorgia si intitola “Parole dette male” ed è contenuto nel nuovo album dell’artista romana che ha vinto il Festival nel 1995.

Si tratta di una fuga di notizie involontaria non essendo stato un errore della cantante o del suo staff: pertanto Giorgia non è a rischio squalifica anche perché il diffuso non le dà alcun vantaggio. I testi delle canzoni di Sanremo non possono essere rivelati se non quando previsto dal Festival (che in genere affida a “Tv, Sorrisi e Canzoni” la diffusione), ma la cantante non dovrebbe rischiare nulla, visto che non si tratterebbe di un suo errore.

Inoltre, il regolamento del Festival dice: “È considerata nuova la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario (fatte salve per quest’ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate) non sia già stata fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano”. Ulteriore rassicurazione per la cantante.