Amadeus non smette di stupire e per Sanremo 2023 avrebbe già ottenuto il sì di una super vip italiana. Possiamo subito anticiparvi che si tratta di una grande campionessa, che ha fatto emozionare ed esultare milioni di connazionali. E ovviamente il direttore artistico della kermesse musicale non poteva perdersi questa occasione e avrebbe deciso di contattarla immediatamente per farla diventare una delle co-conduttrici dell’evento. E a quanto pare la risposta sarebbe stata subito positiva.

Al momento ciò che mancherebbe sarebbe unicamente l’annuncio ufficiale di Amadeus, che spesso e volentieri sceglie il TG1 per fare annunci su Sanremo 2023. Oltre ad aver detto tutti i nomi dei big, durante il telegiornale ha rivelato ad esempio che sarebbero stati con lui Chiara Ferragni, Gianni Morandi e il cantante Salmo. Ma le sorprese non sono affatto finite qui, infatti a circa un mese dall’inizio dell’avventura sanremese di Amedeo Sebastiani, ecco spuntare fuori un nome importantissimo.

Amadeus, a Sanremo 2023 ci sarà una super campionessa

La notizia sul colpaccio di Amadeus per Sanremo 2023 è stata data da due fonti molto attendibili, ovvero Il Messaggero e Il Mattino. Poi la stessa è stata ripresa anche dal sito TvBlog. Quindi, ci sarebbero diverse conferme sulla nuova co-conduttrice, che sarà presente in una delle cinque serata dell’evento musicale più atteso dell’anno. Non resta altro che capire quando avverrà la comunicazione ufficiale, dato che ormai non ci sarebbero più dubbi sulla veridicità dell’informazione. La donna in questione sarebbe già andata da Giorgio Armani per scegliere l’abito giusto.

Ad essere stata chiamata per il Festival di Sanremo la campionessa di sci alpino, Sofia Goggia: “Secondo i quotidiani mancherebbe solo l’annuncio ufficiale da parte del direttore artistico”. Ma non finisce qui, infatti sempre Il Mattino e Il Messaggero hanno tirato fuori dal cilindro un altro nominativo bomba. Un’altra co-conduttrice di Amadeus potrebbe essere anche Giorgia Cardinaletti, giornalista del TG1. I prossimi giorni saranno decisivi per le conferme definitive o per (improbabili) dietrofront.

Sofia Goggia, 30 anni e nativa di Bergamo, è campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018 e ha anche vinto per tre volte la Coppa del Mondo di discesa libera. Ed è stata anche in grado di conquistare altre due medaglie mondiali. Lei è la sciatrice nostrana più vincente di sempre nella Coppa del Mondo, in coabitazione con Federica Brignone.