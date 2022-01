Ci troviamo di fronte ad un nuovo caso Fedez, forse. Ma stavolta, al posto del marito di Chiara Ferragni, c’è una leggenda della musica italiana: Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro infatti rischia la squalifica dal Festival di Sanremo 2022. Il motivo? Sempre colpa dei Social. A lanciare la notizia è stato All Music Italia, secondo il quale sarebbe stato pubblicato sulla pagina Facebook del cantante un video in cui era possibile ascoltare la canzone “Apri tutte le porte”. Per chi non lo sapesse, si tratta del brano che il cantautore dovrebbe portare sul palco dell’Ariston.

In tantissimi hanno segnalato, sempre tramite social, la “grave gaffe”. Molti infatti credono che per questo motivo Gianni Morandi presto verrà squalificato dal noto e tanto atteso evento musicale. Sarebbe un colpo al cuore per Amadeus che non senza fatica è riuscito a riportarlo sul palco dell’Ariston. Naturalmente sui social il pubblico ne sta già parlando, sebbene a distanza di mezz’ora dalla pubblicazione “il video in questione sarebbe stato eliminato”.

Il tutto sarebbe accaduto questa mattina per errore, in quanto lo scopo pare non fosse quello di rendere nota la canzone con cui Gianni Morandi arriverà a Sanremo 2022. Lo sappiamo fin troppo bene e Fedez ne è testimone. Come ricorderete, lo scorso anno è già avvenuta una situazione simile, che ha visto protagonista il duo composto da Fedez e Francesca Michelin.





Il rapper nell’edizione 2021 ha condiviso per errore qualche frase della canzone Chiamami per nome su Instagram, attraverso le Stories. In quel caso è stato possibile per gli utenti ascoltare solo qualche parola, mentre Fedez riprendeva suo figlio Leone all’interno degli studi di registrazione. Il quel caso, la commissione Rai ha poi stabilito che non erano presenti gli estremi per la squalifica.

Amadeus credeva di poter passare almeno l’ultimo Sanremo tranquillo e invece eccolo Gianni Morandi che gli fa andare il pandoro di traverso il tre gennaio January 3, 2022

Così, il duo ha potuto comunque prendere parte alla gara, arrivando secondo nella classifica finale, preceduti dai Maneskin. Per Gianni Morandi la cosa sembra diversa (se davvero il link portava alla canzone, del resto). Tuttavia, al momento, da parte di Gianni Morandi non sono arrivate delle conferme o delle smentite sul fatto.