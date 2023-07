Sospeso dopo essere stato accusato di aver pagato una persona minorenne in cambio di foto sessualmente esplicite. È choc nel mondo della televisione per lo scandalo scoppiato in questi giorni e che ha come protagonista uno dei conduttori più famosi del celebre canale televisivo. Il suo nome è stato confermato dalla stessa emittente, che ovviamente ha deciso di sospenderlo.

L’emittente ha sospeso il giornalista e conduttore e ha affermato di “prendere sul serio qualunque accusa” e di aver avviato un’indagine interna. Sul caso è intervenuta anche la moglie del celebre conduttore, la quale ha parlato dei problemi di salute mentale che affliggono l’uomo, al momento ricoverato in un ospedale psichiatrico. La notizia dello scandalo è uscita pochi giorni fa e solo nelle scorse ore il nome del conduttore è stato reso noto.

Il conduttore della Bbc Huw Edwards accusato di pagare un 17enne in cambio di foto erotiche

È stata la moglie, Vicky Flind, produttrice televisiva, che ha rilasciato una comunicato in cui, ‘per preservare la salute mentale del marito e proteggere i loro cinque figli’, ha comunicato alla nazione che ‘la grave depressione di cui Huw Edwards soffre da tempo è stata aggravata dagli eventi degli ultimi giorni tanto che il volto delle News at 10 su BBC1 si trova ora ricoverato in ospedale psichiatrico dove resterà fino a che starà meglio. Sarà allora – ha scritto Flind – che risponderà alle notizie pubblicate contro di lui”.

Ad accusare Huw Edwards sul Sun era stata la madre della persona, oggi ventenne, che gli vendeva foto erotiche per comprarsi il crack. Huw Edwards, 61 anni, è una star della tv pubblica britannica e fino a pochi giorni fa è stato uno presentatori di punta della BBC per quarant’anni. Ha condotto il notiziario in alcuni dei momenti più importanti della storia come la morte e i funerali della regina Elisabetta II, (è stato lui a fare l’annuncio della scomparsa della sovrana) i due matrimoni dei figli dell’attuale re Carlo III e tanti altri eventi storici.

Huw Edwards è stato accusato di aver pagato migliaia di sterline ad una persona in cambio di foto sessuali già dall’età di 17 anni. In base alle accuse i due si sarebbero scambiati foto e avrebbero organizzato anche delle videochiamate in cui la persona minorenne (non si conosce il sesso) si sarebbe presentata in mutande. Secondo altre accuse, l’uomo avrebbe minacciato un altro giovane con messaggi aggressivi e durante la pandemia da Covid avrebbe violato il lockdown per incontrare un giovane conosciuto in chat.