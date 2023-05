Choc nel mondo della televisione dopo l’arresto del fratello del conduttore televisivo. Il 54enne è finito in carcere con l’accusa di pedofilia e ora dovrà scontare 12 anni. L’uomo è stato condannato per per 11 reati sessuali che hanno coinvolto un bambino tra ottobre 2016 e ottobre 2019, di cui due per veri e propri rapporti sessuali con un bambino. La giuria ha ritenuto l’uomo colpevole su tutti i fronti con una maggioranza di 10-2 dopo più di cinque ore e mezza di deliberazione.

La decisione è stata presa a fine del processo presso la Exeter Crown Court ad aprile. Timothy Schofield, impiegato di polizia civile di Bath, nel Somerset, Inghilterra, ha detto alla giuria mentre testimoniava di aver visto materiale pornografico con il ragazzo che all’epoca aveva più di 16 anni. Ha affermato che si erano masturbati mentre erano seduti in disparte ma ha negato di aver avuto rapporti sessuali o aver violentato l’adolescente.

Il fratello del conduttore Philipp Schofield condannato per pedofilia

Timothy Schofield è il fratello di Phillip Schofield, amato presentatore televisivo sui piccoli schermi del Regno Unito ogni mattina con il programma This Morning insieme alla collega Holly Willoughby. Una notizia choc anche per i fan del conduttore, che due anni fa ha fatto outing dopo anni di matrimonio. La polizia di Avon e Somerset ha licenziato Timothy Schofield, che era stato sospeso dal suo lavoro presso il quartier generale delle forze armate a Portishead dopo essere stato arrestato e accusato.

Il giudice Justice Cutts ha detto: “Hai sfruttato la sua innocenza in questa fase della sua vita per la tua gratificazione sessuale. È stato sbagliato a tutti i livelli comportarti come hai fatto. Si sentiva costretto a fare quello che volevi, intrappolato e incapace di scappare. Sentiva di non poterlo dire a nessuno e non lo fece per molti anni. Gli hai tolto la capacità di essere l‘adolescente che avrebbe dovuto essere: spensierato, rilassato, felice. Mi è chiaro che sei diventato completamente ossessionato da lui”.

Ha aggiunto: “Le tue azioni e il tuo comportamento hanno avuto un impatto devastante sul ragazzo”. Il giudice ha poi elogiato il coraggio della vittima per aver denunciato l’abuso. In una dichiarazione personale della vittima letta alla corte da Robin Shellard, l’accusa, il ragazzo ha detto di sentirsi “insensibile alla vita” dopo l’abuso. “Prima che Tim fosse arrestato, sentivo di non avere libertà. Spesso ho provato panico, stress e paura. Mi sentivo come se fossi intrappolato in un ciclo di paura e ansia per l’abuso che si ripeteva”.