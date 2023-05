“Cosa faceva ai cadaveri”. Choc all’obitorio, l’addetta alle pompe funebri beccata sul fatto: la scoperta da brividi della polizia

Una donna è stata beccata sul fatto e arrestata dopo la scoperta della polizia. Ora la 36enne, ex impiegata delle pompe funebri è finita a processo con accuse molto pesanti. Da quanto scoperto dagli investigatori la donna ha guadagnato 11.000 dollari a un uomo della Pennsylvania che ha conosciuto su Facebook. La donna si è dichiarata non colpevole di 12 capi di imputazione, tra cui cospirazione per frode postale, frode postale, cospirazione per frode telematica, frode telematica, cospirazione per trasporto interstatale di beni rubati e trasporto interstatale di beni rubati.

Candace Chapman Scott, 36 anni, ex operaia dell’obitorio, è accusata di aver venduto 20 scatole di parti del corpo a un uomo che ha incontrato tramite un gruppo Facebook dedicato alle “stranezze”. L’uomo che ha acquistato i resti dei cadaveri non è stato nominato nell’accusa federale. Ma è stato identificato come Jeremy Lee Pauley. Candace Chapman Scott ha lavorato presso l’Arkansas Central Mortuary Services, un’impresa di pompe funebri, e parte del suo lavoro includeva il trasporto, la cremazione e l’imbalsamazione dei resti umani.

Candace Chapman Scott accusata di aver venduto pezzi di cadaveri dell’obitorio

Secondo l’Università dell’Arkansas per le scienze mediche a Little Rock, l’impresa di pompe funebri è il luogo in cui la scuola di medicina ha inviato resti di cadaveri che erano stati donati per essere esaminati dagli studenti di medicina. Nell’ottobre 2021, la donna si sarebbe avvicinata a Pauley e avrebbe iniziato a offrirgli di vendergli i resti dei cadaveri inviati dalla scuola di medicina.

Secondo l’accusa, nei nove mesi successivi, Candace Chapman Scott ha venduto all’uomo feti, cervelli, cuori, polmoni, genitali, grandi pezzi di pelle e altre parti del corpo, sostiene l’accusa. Secondo la ricostruzione dei fatti, in un messaggio del 2 dicembre 2021 si legge che la donna si era offerta di vendere all’uomo “2 cervelli, uno con calotta cranica, 3 cuori uno tagliato, 2 tette finte, un grosso pezzo di pelle dell’ombelico, un braccio, un enorme pezzo di pelle e un polmone” per 1.600 dollari.

Lo stesso giorno Candace Chapman Scott ha ricevuto un pagamento da Pauley tramite PayPal per 1.600 dollari. La portavoce dell’Università dell’Arkansas per le scienze mediche, Leslie Taylor, ha dichiarato all’Arkansas Democrat-Gazette che l’FBI non ha rivelato ai funzionari scolastici se qualcuno dei resti dei cadaveri è stato identificato. Ha detto che l’imbalsamazione danneggia il DNA, il che rende l’identificazione estremamente difficile.