Una terribile storia ha scioccato tutti. Un’anziana è morta dopo essere stata costretta a subire uno stupro in un ospedale, dove si trovava ricoverata in seguito ad un grave problema di salute. Quando si è verificato il reato, le forze dell’ordine si erano subito messe alla ricerca del responsabile di questo atto illegale e si era anche proceduto all’arresto di un operatore sanitario. Ma successivamente era stato disposto il suo rilascio, presumibilmente per assenza di prove sufficienti.

Ma la famiglia dell’anziana, che è morta a causa di uno stupro in un luogo come l’ospedale che dovrebbe invece essere sicuro per tutti i pazienti, non si è ovviamente mai arresa. E pretende che tutti i dubbi siano sciolti il prima possibile per avere finalmente giustizia. La donna, che aveva 75 anni, era stata colpita da un ictus improvviso e si trovava in terapia intensiva, quando si è verificato l’episodio agghiacciante.

Anziana morta dopo uno stupro in ospedale: la famiglia vuole chiarezza

Come raccontato dal Daily Mail, i parenti dell’anziana morta in conseguenza di questo stupro avvenuto nell’ospedale inglese Blackpool Victoria Hospital, hanno dichiarato: “Ci aspettavamo solo che l’autopsia dicesse che era morta per un ictus, ma abbiamo scoperto che era stata aggredita nel suo momento più vulnerabile, dove non poteva urlare e non poteva difendersi”. I fatti hanno avuto luogo nel 2018, ma ora i familiari stanno chiedendo aiuto affinché sia individuato il colpevole della violenza, confermata dall’autopsia.

Gli agenti del Lancashire non sono mai riusciti ad arrivare alla verità e, nonostante siano ormai trascorsi 5 anni, la famiglia di Valerie Kneale ha deciso di offrire 20mila sterline a chi darà informazioni necessarie per trovare lo stupratore, che ha causato l’emorragia interna alla donna, risultata poi fatale. L’ente benefico che supporta i parenti, Crimestoppers, ha fatto sapere: “Anche se sono trascorsi quasi cinque anni, i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici di Valerie che sono alla disperata ricerca di risposte su cosa sia successo esattamente”.

A reward of up to £20,000 for key information on the horrific murder of Valerie Kneale is being offered by our charity.



Do you know something?



Any information you share could make a big difference. Call 0800 555 111 or visit our website to find out more: https://t.co/ZpQUfzHH1S pic.twitter.com/GTz9wg7Zhq — Crimestoppers (@CrimestoppersUK) March 7, 2023

Una ricompensa importante quella offerta dalla famiglia della povera 75enne. Questa la chiosa finale di Crimestoppers: “Valerie era una paziente in ospedale sottoposta a importanti cure mediche quando ha subito un terribile attacco che alla fine l’ha portata alla morte. Crediamo che ci siano persone che sanno cosa è successo o hanno dei sospetti”.