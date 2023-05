La città spagnola di Motril è distrutta per la morte di una coppia, avvenuta a dieci ore l’una dall’altro. Encarni Muñoz Cardona e José Manuel Jiménez Palomo, meglio conosciuto come Manolo, erano una coppia che viveva nella città di Playa Granada, a Motril. Encarni era la maggiore di quattro fratelli. Sua madre lavora in un negozio di moda a Motril, e tutta la famiglia era molto conosciuta in paese, come riporta Ideal medium.

La coppia stava percorrendo l’autostrada A-44, vicino alla città di Villamena, a Granada. Durante il tragitto l’uomo era alla guida quando ha incontrato un ostacolo in mezzo alla carreggiata. Per evitarlo ha cercato di sterzare, ma ha finito per perdere il controllo del veicolo e finendo in una scarpata profonda tre metri. Manolo ha cercato di rianimare la moglie e nel frattempo ha contattato il numero delle emergenze sanitarie.

Manolo si suicida, poco prima la moglie era morta in un incidente stradale

Nonostante gli sforzi, quando l’equipe medica è arrivata ​​sul posto non ha potuto fare nulla per Encarni. La donna era già morta, rimasta vittima delle ferite riportate nell’incidente stradale. Quando Manolo ha informato la famiglia della moglie defunta, è andato a casa a prendere i vestiti per le ragazze. Una volta lì, però, distrutto dal dolore per la perdita della moglie, ha deciso di togliersi la vita. Domenica mattina, appena dieci ore dall’incidente stradale, l’uomo è stato trovato morto a casa.

“Era devota alle sue ragazze, a suo marito, ai suoi genitori… Amava viaggiare e le piaceva stare con loro. Voleva davvero vivere “, hanno raccontano i parenti di Encarni, 41 anni. Suo marito, José Manuel Jiménez Palomo, 39 anni, era meglio conosciuto come Manolo. Ha lavorato per diversi anni nel settore delle costruzioni, anche se alla fine ha deciso di sostenere l’esame per entrare nella Guardia Civil.

“Motril è totalmente sgomento ” per “la morte improvvisa” e “tragica di questa giovane coppia”, ha spiegato il sindaco della città, Luisa García Chamorro. “Non ci eravamo ancora ripresi da quella tragica notizia quando abbiamo subito saputo della tragica morte di Manolo“. “È stato un duro colpo per la famiglia” e “una tragica notizia per la città” in quanto si trattava di “due giovani con tutta la vita davanti”, ha affermato il sindaco.