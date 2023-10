Non se l’aspettava nessuno, ma Gerry Scotti deve fare i conti con una notizia sorprendente che cambia improvvisamente tutti i piani. Sembrava tutto già stabilito a posteriori, ma ecco che dagli ambienti di Mediaset sarebbe stata presa una decisione che lascerà senza parole anche i telespettatori. Ovviamente si attendono conferme ed eventuali spiegazioni, ma ormai pare proprio che la direzione presa dal Biscione non cambierà.

Poco meno di un mese fa su Gerry Scotti era venuta fuori un’altra notizia insolita. Ad essere stata messa nel mirino sarebbe Myrta Merlino e il suo Pomeriggio Cinque, come riferito da Dagospia: “Gerry sembra più agitato del solito. Dietro le quinte si avverte un nervosismo mai visto intorno al conduttore. C’entra qualcosa il traino di Myrta Merlino?”. Secondo questa ricostruzione dei fatti, Scotti potrebbe essere furioso perché, a causa degli ascolti tv del programma che lo precede, anche Caduta Libera non sta andando granché.

Leggi anche: “Mai visto così furioso”. Gerry Scotti fa tremare Mediaset: caos con la collega





Gerry Scotti, notizia a sorpresa: “Gli spostano il programma”

A dare questa informazione inattesa è stato il sito TvBlog, abile ad ottenere questo retroscena su Gerry Scotti. Una notizia che il pubblico non pensava di dover leggere, ma invece sarebbe stato disposto lo spostamento di un programma del popolare conduttore. Ma andiamo a vedere insieme di che trasmissione stiamo parlando e quali ripercussioni dovrebbero esserci precisamente su tutto il palinsesto di Mediaset.

A quanto sembra, le puntate di Io Canto Generation non dovrebbero andare in onda la domenica ma sarebbero spostate in un altro giorno della settimana, mercoledì o giovedì. Se il Grande Fratello non dovesse essere prolungato col doppio appuntamento settimanale, dal 9 novembre potremmo vedere Gerry con i giurati Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Al Bano e Orietta Berti. E si sarebbe scoperto cosa andrebbe in onda invece la domenica.

TvBlog ha aggiunto che la domenica sera su Canale 5 andrebbe comunque Gerry Scotti, ma con gli appuntamenti speciali di Caduta libera. Attendiamo comunque annunci ufficiali del Biscione, che per ora non ce ne sono ancora stati.