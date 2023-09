Difficile immaginarlo così, visto che il pubblico l’ha sempre visto come un conduttore pacato, gentile e amato da tutti grazie alla sua umanità, ma stavolta Gerry Scotti sembra essere davvero insoddisfatto. E sarebbe arrabbiato con Mediaset, ma soprattutto con la sua famosa collega, per alcune cose che non gli stanno andando bene. E a quanto pare ci sarebbe un ambiente tutt’altro che sereno nell’emittente tv di Pier Silvio Berlusconi.

Di Gerry Scotti si è parlato molto ultimamente per il suo possibile approdo a Sanremo, ma ora a fare rumore è il fatto che possa essere arrabbiato con la collega e con l’azienda. Soffermandoci un attimo sul Festival, ha avuto un incontro con Amadeus nei giorni scorsi ma non ci sarebbero possibilità di vederlo nelle cinque serate della kermesse musicale. Resterebbe in piedi l’opportunità di una sua ospitata, ma resta tutto da vedere.

Gerry Scotti arrabbiato con la collega: cosa succede a Mediaset

Non abbiamo dichiarazioni ufficiali di Gerry Scotti né di persone che operano a Mediaset, ma il sito Dagospia è convinto che sia abbastanza infastidito ed arrabbiato presumibilmente a causa di una collega che non lo starebbe affatto favorendo nel suo lavoro. E di conseguenza ce l’avrebbe anche coi vertici del Biscione, che hanno preso una decisione molto chiara in passato, ma che non sta fruttando per niente i risultati sperati.

Ad essere messa nel mirino sarebbe Myrta Merlino e il suo Pomeriggio Cinque, come riferito da Dagospia: “Gerry sembra più agitato del solito. Dietro le quinte si avverte un nervosismo mai visto intorno al conduttore. C’entra qualcosa il traino di Myrta Merlino?”. Secondo questa ricostruzione dei fatti, Scotti potrebbe essere furioso perché, a causa degli ascolti tv del programma che lo precede, anche Caduta Libera non sta andando granché. E probabilmente spera che Mediaset possa prendere dei provvedimenti per aggiustare la situazione.

Ci sarà anche un chiarimento tra Gerry Scotti e Myrta Merlino, se queste voci dovessero trovare riscontri? Capiremo tutto meglio tra non molto, anche se Pier Silvio Berlusconi non starà certamente facendo salti di gioia dopo questo inizio difficile per Mediaset.