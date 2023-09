Se ne parla ormai da diversi giorni, infatti Gerry Scotti è stato dato vicino al programma più seguito e atteso in Italia. Tutto è nato da alcune foto pubblicate dal conduttore Mediaset, che si è ritratto insieme ad un famoso collega durante una colazione. Un incontro amichevole, che ha fatto ipotizzare anche dei rapporti professionali imminenti. Lo stesso presentatore di Caduta libera ha poi risposto ironicamente, né smentendo né confermando le voci.

In particolare, Gerry Scotti dopo aver letto le notizie che lo davano verso il programma più seguito, aveva affermato: “Allora ho deciso di parlare, di dirvi la verità. Nella prima foto mi sta dicendo che si sveglia sempre con un dolorino al braccio. Lui è un po’ pieno di dolori, si vede anche da come si muove. Ma chi non ce li ha alla nostra età? Nella seconda foto mi sta chiedendo quanto ho di colesterolo. Nella terza, da buon interista, mi sta ricordando tutte le sconfitte nei derby del Milan”.

Leggi anche: “Alla Rai”. Gerry Scotti, dopo quell’incontro sospetto decide di rompere il silenzio su Sanremo 2024





Gerry Scotti e il futuro nel programma più seguito: fuori la verità

Ci riferiamo all’incontro avuto da Gerry Scotti con Amadeus, quindi il programma più seguito è ovviamente il Festival di Sanremo. Nel 2024 Amedeo Sebastiani sarà direttore artistico per l’ultima volta e, dopo quel faccia a faccia col collega, si è pensato ad una co-conduzione di Zio Gerry. Dopo giorni intensi e di indiscrezioni che si sono susseguite quasi di ora in ora, è stato il sito TvBlog a spiegare come stiano realmente le cose.

Stando a TvBlog, sarebbe completamente priva di fondamento la notizia riguardante la presenza di Gerry Scotti in tutte e cinque le puntate di Sanremo, in veste di co-conduttore. Teoricamente resterebbe in piedi solo un’altra soluzione, ovvero l’arrivo all’Ariston del conduttore Mediaset solo per un appuntamento. Ma è anche stato sottolineato un altro aspetto: bisognerà eventualmente attendere il benestare di Pier Silvio Berlusconi, avendo il contratto col Biscione.

Nelle prossime settimane o al più tardi nei prossimi mesi ci sarà maggiore chiarezza, visto che ci saranno i tanto attesi annunci di Amadeus, che potrebbe scegliere nuovamente lo scenario del Tg1. E chissà se alla fine Gerry ce la farà davvero ad ottenere almeno una serata.