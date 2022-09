Per Sophie Codegoni il momento è decisamente magico. Dopo la proposta di nozze di Alessandro Basciano durante il Festival di Venezia, per l’ex gieffina è in arrivo un nuovo programma. E pensare che a livello lavorativo era già stata travolta da un’altra bellissima notizia, visto che da quest’anno è stata selezionata come Bonas della trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis. Ma ora c’è di più e per lei è una nuova svolta professionale, che le sta permettendo di raggiungere traguardi suggestivi.

Sophie Codegoni è ormai pronta per questo nuovo programma, che la vedrà in una veste davvero importante. Nei giorni scorsi comunque si è scoperto il veto significato dell’anello regalatole da Basciano. Amedeo Venza ha spiegato il significato dell’anello regalato da Alessandro Basciano a Sophie Codegoni. L’influencer, grande amico di Basciano, ha puntualizzato che quello è un anello di fidanzamento e non una proposta di matrimonio. Ma staremo a vedere cosa succederà in futuro.





Sophie Codegoni, nuovo programma: sarà conduttrice di Casa Chi

Un nuovo grande obiettivo è stato ottenuto da Sophie Codegoni, che dopo Uomini e Donne e il GF Vip ha solo avuto risultati positivi. Adesso si prospetta un nuovo programma per lei e soprattutto la notizia ancora più rilevante è che sarà proprio lei la conduttrice. A sganciare la bomba e a dare lo scoop in anteprima è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano su Instagram. Deianira ha tra l’altro espresso la sua personale felicità per questa novità fondamentale che ha riguardato l’ex vippona.

Questo l’annuncio della Marzano sul social network: “Fuori Rosalinda per Tale e Quale. Dentro la Codegoni a condurre Casa Chi. Brava la mia Sophie”. Il sito Rumors ha ricordato che Casa Chi inizialmente era nota col nome di Casa Signorini, infatti si tratta di un talk show nato grazie ad Alfonso Signorini e che è trasmesso tre volte alla settimana su Mediaset Infinity. Sono presenti sempre degli ospiti e si parla dei reality show, nonché di altri argomenti attuali che interessano particolarmente al pubblico.

Parlando della proposta di Alessandro, il modello e ex corteggiatore di UeD ha tirato fuori l’anello sul tappeto rosso, davanti ai fotografi, Sophie Codegoni si è abbassata per il fatidico “sì”, per poi baciarlo appassionatamente davanti a tutti. Foto e video hanno fatto presto il giro della rete e in generale il mondo dei social ha giudicato la proposta in maniera negativa, apostrofando la coppia come “esibizionista” e in cerca di visibilità.

Proposta di matrimonio con gaffe: Alessandro Basciano subito demolito