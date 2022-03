“Guardate, lo abbiamo fatto”. Sophie e Alessandro lo mostrano a tutti: gesto-bomba fuori dal GF Vip

Scoppia l’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in casa del GF Vip. Una relazione fin da subito molto chiacchierata ma nonostante siano stati in molti a sollevare non poche perplessità i due protagonisti della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini proseguono indisturbati, o quasi. Infatti accanto al loro nome anche quello dell’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Procedono sfidando le polemiche e andando ben oltre i dubbi, Sophie e Alessandro sembrano avere tutte le intenzioni per proseguire la loro frequentazione anche lontano dalle telecamere del programma. Ed è proprio sui social che i fan trovano conferma di questa loro intenzione. Nelle ultime ore infatti la coppia si è immortalata su Instagram, ma qualcuno sembra avere avuto qualcosa da ridire.

Dopo le storie pubblicate da Basciano che mostrano momenti di serenità di coppia, ecco che non poteva mancare il sarcasmo di Fabrizio Corona. Nello specifico, sia Sophie che Alessandro hanno mostrato a tutti il loro ultimo gesto d’amore: mostrano infatti il tatuaggio fatto nel lato interno delle labbra. Per Basciano “Respect”, per Sophie la parola chiave è “Rebel”.





Una didascalia scritta da Basciano, inoltre, sottolinea l’espressione: “My partner in crime”, con tanto di tag del nome di Sophie. La reazione di Fabrizio Corona non si è lasciata attendere: “Quando lo compri su Amazon” e ancora la storia con “Basciagoni” con su scritto “Quando ti arriva a casa..”. Forse un momento di gelosia verso la sua ex (nonostante al suo fianco abbia Sara Barbieri) ha spinto l’ex re dei paparazzi ad esternare la sua pungente ironia sulla coppia.

Ma la coppia, lo dicevamo, sembra avere tutte le intenzioni per tirare dritto sulla propria strada. Non a caso, anche la mamma di Sophie sembra avere appoggiato la relazione e chissà se il trasferimento di Sophie a Madrid, in Spagna, per seguire Basciano sia o meno solo una chiacchiera o una partenza già preventivata. Lo vedremo.