Improvviso comunicato ufficiale del Grande Fratello. Infatti, nella giornata di venerdì 28 febbraio è stata presa una decisione sorprendente che ha coinvolto quasi tutti i concorrenti. Solamente in tre non hanno avuto un’opportunità specifica, che sarà sicuramente stata accolta con grande favore. Anche se già non stanno mancando delle polemiche.

Il comunicato del Grande Fratello è stato chiarissimo e in tanti stanno discutendo della decisione, assunta dalla produzione nei riguardi della quasi totalità dei concorrenti. Andiamo a vedere insieme cosa è stato disposto e perché in alcuni telespettatori c’è del malcontento.

Leggi anche: “A me non lo fate”. Grande Fratello, Lorenzo scopre tutto su Shaila e affronta gli altri in giardino





Grande Fratello, decisione improvvisa sui concorrenti: perché in casa ne restano solo tre

Come è possibile anche notare dalla diretta 24 ore su 24 del Grande Fratello, in casa sono assenti la maggioranza dei concorrenti. La regia ha comunicato loro una decisione pazzesca, infatti trascorreranno delle ore molto belle come accaduto in passato. Ma tre gieffini sono rimasti invece rinchiusi nella casa più spiata d’Italia.

Nella nota ufficiale il GF ha riportato che “a sorpresa Grande Fratello concede ai suoi inquilini un’altra giornata particolare. Nella casa, per qualche ora, resteranno gli ultimi tre concorrenti entrati: Maria Teresa, Federico e Mattia“. Tutti gli altri gieffini sono invece momentaneamente usciti e hanno sicuramente ricevuto un premio. Ma qualche malumore del pubblico c’è stato.

L’esperto di gossip e tv, Alessandro Rosica, ha ad esempio protestato così: “Ormai fanno quello che vogliono. Sembra un campeggio estivo, ma va va”. E altri telespettatori hanno puntato il dito contro Lorenzo, che dopo la sfuriata con Shaila secondo loro non avrebbe meritato questa giornata fuori.