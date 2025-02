“I tuoi giochetti fanno c…”. Lorenzo Spolverato a muso duro contro l’altro concorrente del Grande Fratello. Come sanno ben i fan del reality show di Canale 5, il fotomodello milanese ha interrotto la sua relazione con Shaila Gatta dopo l’ennesima lite. A quanto pare però Lollo non accetta ancora che la sua ex possa avvicinarsi ad altri uomini all’interno della Casa.

Questa mattina, Lorenzo ha mostrato un certo nervosismo dopo il passaggio di un aereo con un messaggio per Shaila. Il risveglio per lui è stato piuttosto agitato, soprattutto dopo la puntata di ieri sera, in cui Alfonso Signorini ha ufficialmente sancito la fine della loro relazione, definendola “malata” e mettendo la ballerina di fronte a una scelta: raggiungere il suo ex o riunirsi agli altri concorrenti. Shaila ha scelto la seconda opzione e oggi si è detta “di nuovo sul mercato”.

“A me non lo fate”. Grande Fratello, Lorenzo scopre tutto su Shaila e affronta gli altri in giardino

Tra i primi ad avvicinarla c’è stato Federico Chimirri, il dj argentino che ha iniziato a corteggiarla tra battute e piccoli gesti, come un bigliettino lasciato sul suo cuscino. Stamattina i due chiacchieravano in giardino quando un aereo è passato sopra la casa con un messaggio per Shaila, proprio le stesse parole scritte da Federico nel suo biglietto.

A quel punto, Lorenzo è uscito all’esterno, incuriosito dalla situazione. “È arrivato un altro aereo per Shaila – gli ha detto Federico – C’era scritto ‘Sei bellissima’”. L’ex di Shaila ha tentato di rispondere con ironia: “Romeo fa divertire più di tuo padre”, riferendosi al figlio piccolo del dj. Poi, però, ha perso la pazienza, e rivolgendosi a Fede ha detto: “I tuoi giochetti fanno c….”.

Federico ha rincarato la dose: “Stamattina già quattro aerei solo per Shaila”. Lorenzo, visibilmente infastidito, ha replicato: “Adesso vi spiego una cosa. Questa l’avete architettata per farmi ingelosire, ma non ci riuscirete. Io questi giochi li so fare meglio di te. Andate pure avanti. Anzi, fatemi credere proprio che mettendovi a fare le prove insieme… Tanto esteticamente funziona come ragazza”.

“Romeo fai divertire più ti tuo padre. I tuoi giochini fanno cagare” 🏹🏹🏹 #shailenzo pic.twitter.com/B3I7rkxPSs — .🫨 (@StanPedr0) February 28, 2025

Federico ha subito replicato: “Che vuol dire?”. E Shaila indispettita: “Che sono un giocattolo?”. “No amo’, mai stata”, ha risposto Shaila. “Non chiamarla più ‘amo’ ormai”, ha ribattuto Federico, mentre la ballerina ha chiuso il discorso con un sorriso: “Ormai siamo brother and sister”. Un nuovo capitolo sembra appena iniziato. Anche se all’interno della Casa c’è chi crede che Shaila e Lorenzo tra qualche giorno saranno di nuovo felicemente insieme