Giovedì 27 febbraio Amanda Lecciso ha salutato coinquilini e publico dopo il verdetto del Grande Fratello: è lei la nuova eliminata dal reality. E così la sorella di Loredana Lecciso ha dovuto dire addio al sogno di poter accedere alla finalissima di questa 18esima edizione, in programma, così come confermato dallo stesso Alfonso Signorini, per lunedì 31 marzo. Gran parte del pubblico ha protestato e sta protestando per questo addio di Amanda.

Un’altra fetta di telespettatori è invece concentrata sull’altra notizia ‘choc’ della scorsa diretta: la fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno decisamente tenuto banco giovedì per l’ennesimo litigio che li ha visti protagonisti nella casa qualche sera fa e poi per la decisione dell’ex velina che ha trovato d’accordo anche il modello.

GF, Javier lo dice chiaramente: “Il copione…”

In breve, Lorenzo ha perso le staffe nei confronti di Shaila tanto da lasciarsi andare ad uno sfogo fin troppo eccessivo che in puntata è stato duramente criticato dal conduttore. Signorini ha persino ammesso che sebbene ci fossero gli estremi di una squalifica la produzione – che è “più buona” di lui, ha sottolineato – ha scelto di non prendere una decisione così drastica.

Lorenzo e Shaila sono ormai ex fidanzati per il momento: hanno deciso di prendere due strade differenti preferendo optare per un periodo di riflessione. Ma in casa anche gli altri coinquilini hanno cominciato a farsi un’opinione su questa rottura clamorosa. Javier Martinez, in particolar modo, ha espresso diversi dubbi sostenendo che ci sarebbe una sorta di copione scritto che i due seguirebbero per cavalcare sempre la cresta dell’onda.

Ma vedete Maria Teresa quanto cazzo è cattiva. Dice che è tutto finto tra di loro #shailenzo pic.twitter.com/pBLK455pjW — 🤡🤡🤡 (@ReginaQ50601281) February 28, 2025

“Ragazzi, tra 10 giorni si rimettono insieme”, ha detto il pallavolista commentando la puntata appena terminata con Helena, Mattia e Maria Teresa. “Dovevano tener duro, non potevano fare pace in puntata”, ha replicato uno scettico Mattia. “Non lo prevede il copione!”, ha ribattuto ancora Javier confermando di fatto tutte le sue perplessità e alimentando le polemiche sulla falsità di questa coppia che già da mesi intasano i social.

Anche Maria Teresa non è convinta del tutto: “Io do sempre il beneficio della buona fede delle persone, io a volte ascolto, io ascolto e dò fiducia a quello che tu mi dici. Ma sai che mi dici che sotto il piumone c’è solo un po’ di gelosia per Chiara? No, io voglio più di più, voglio sugo, voglio sugo. Ci deve essere qualcosa…”.