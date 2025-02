Giovedì sera il Grande Fratello ha perso una concorrente amatissima: Amanda Lecciso. Il televoto tutto al femminile aperto lunedì scorso era in positivo, “chi vuoi salvare”, e la sorella della più famosa Loredana ha ottenuto solo il 9,75% dei voti. Tra i nominati, Helena è stata la più votata, ha ottenuto il 29,98% delle preferenze, poi Zeudi con il 28,78%, quindi Maria Teresa con il 16,52% e poi Chiara con il 14,97%.

Amanda Lecciso era entrata nella casa a settembre scorso e, nonostante la sorella famosa, era praticamente sconosciuta al pubblico. Che però in questi 161 giorni di permanenza nella casa non solo si è fatta conoscere ma anche apprezzare. Finita in nomination un gran numero di volte, è sempre riuscita ad uscirne indenne. Fino a giovedì 27 febbraio.

Leggi anche: “L’ha fatto di nascosto, quant’è cattiva”. Grande Fratello, Zeudi non pensava di essere beccata





GF, Amanda eliminata: cosa è successo dopo

Amanda Lecciso era sì amata dal pubblico ma come detto anche dallo stesso Alfonso Signorini già nel caso dell’esclusione di Helena dalla nomina di prima finalista la sensazione è che a pesare siano più che altro i voti dei fandom, che si alleano tra di loro per mandare avanti i propri beniamini.

Del resto su X gli Shailenzo e le Zelena hanno ammesso di essersi coalizzati per votare Chiara, Zeudi e Maria Teresa con l’obiettivo di “liberarsi” di Amanda e così è stato. Il risultato però è che il pubblico generalista è nero e per l’ennesima volta ha puntato il dito contro il televoto, già al centro di numerose polemiche tra bot e voti dal Brasile.

Il pubblico ha deciso: Amanda deve abbandonare definitivamente la Casa di #GrandeFratello. pic.twitter.com/I9kQNlpiiK — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2025

non ha pestato merdoni, non si è sguaiata come una gallina, ha sfanculato tutti i suoi corteggiatori, non ha fatto una coppia fake ma li ha mandati fuori di testa per 5 mesi.

TU SEI LA VERA CONCORRENTE #grandefratello pic.twitter.com/BI2CpSwdlm — disastrosa ⸆⸉ | saw taylor |🫧 (@imalexiareds) February 27, 2025

Mi dispiace tanto per Amanda.

È stata una delle concorrenti più vere, empatiche e di buoni sentimenti. Ha sempre cercato di mediare nei litigi, non ha mai aizzato nessuno contro ed è stata sempre affettuosa con chi ne aveva bisogno. ❤️



Grazie Amanda.#GrandeFratello pic.twitter.com/QahroBBXQm — Fabiana detta Jaja (@JajaBridgetJone) February 27, 2025

Subito dopo il verdetto e l’uscita di Amanda dalla casa, dunque, non è raro imbattersi in messaggi polemici come “Amanda sei amata da tutti e nessuno ti voleva fuori, è colpa dei bot”. E ancora: “Amanda è uscita non per il pubblico ma per fandom tossici. Ripetiamo insieme”; “Amanda io ti ho sempre votato, tu sei il mio Grande Fratello! Mi dispiace che i fandom tossici vincono sempre”; “Sempre più convinta che l’anno prossimo devono mettere i voti solo a pagamento così finisce ‘sta storia de ‘sti fandom”. Insomma, il pubblico è nero.