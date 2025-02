Tra Zeudi ed Helena sembra proprio tutto finito e pure male al Grande Fratello. Anche nella puntata andata in onda giovedì 27 febbraio le due se ne sono dette di tutti i colori. La tensione è ormai arrivata alle stelle tra accuse pesanti e rivelazioni alla spalle che però durante la diretta vengono a galla. In breve nel corso della settimana, la modella ha insinuato che l’ex Miss Italia sia confusa sul suo orientamento sessuale e che non le piacciano realmente le donne.

Addirittura Helena sostiene che lei e sua madre abbiano messo in scena una sorta di show per riuscire ad andare avanti il più a lungo possibile nel programma. Zeudi si è infuriata tantissimo per quelle dichiarazioni, ma Helena dal canto suo è rimasta male quando Alfonso Signorini ha mostrato a tutti una clip sulle reazioni della casa, Zeudi inclusa, alla sua non elezione di finalista.

GF, Zeudi beccata dal pubblico: “Che cattiveria”

Ricordiamo che la scorsa settimana il pubblico ha votato Jessica che, contro ogni previsione, ha quindi battuto la super favorita Helena. Ma torniamo a Zeudi. Forse proprio perché il rapporto con la brasiliana è ormai ai minimi storici, non si è fatta problemi a sparlare di lei con Chiara. È successo durante un blocco pubblicitario, ma alcuni telespettatori l’hanno presto sgambata.

“Deve cavalcare l’onda per farsi notare. Fondamentalmente ha cavalcato l’onda…”, si è lasciata sfuggire Zeudi riferendosi ad Helena. Il pubblico che l’ha sentita si è presto riversato sui social a commentare. “La cattiveria di Zeudi, durante la pubblicità. Helena deve calcare l’onda, vi rendete conto? Queste dicono cattiverie di continuo ed Helena cavalca l’onda, ma io boh”, si legge.

E ancora: “Quanto rosicano mamma mia che vengono sgamate!!!!”,“Quant’è cattiva, Zeudi vuole copiare Helena, vuole essere Helena e poi ci ha preso in giro a tutti. Come dice Bea, ha solo 23 anni.. eh già. A 23 anni e già bella formata e furba!”, “Usa pure le sue espressioni.. ma un po’ di personalità?!”.