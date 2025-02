Amanda Lecciso, sorella minore di Loredana Lecciso, ha intrapreso un percorso davvero molto intenso nella diciottesima edizione del Grande Fratello, iniziata nel settembre 2024. La sua partecipazione è stata caratterizzata da momenti di confronto, lunghe discussioni, legami affettivi e sfide personali che hanno messo in luce la sua determinazione e autenticità. Amanda è entrata nella casa del Grande Fratello il 19 settembre 2024, accompagnata dalla sorella Loredana, che ha rappresentato per lei una figura materna e un punto di riferimento fondamentale.

>> “Torni a casa”. Grande Fratello, Amanda Lecciso eliminata. L’annuncio di Signorini: il motivo

Sin dai primi giorni, Amanda ha mostrato una personalità forte e decisa, pronta a mettersi in gioco e a confrontarsi con gli altri concorrenti. Nel corso della sua permanenza, Amanda ha instaurato rapporti complessi con diversi coinquilini. Ha avuto scontri accesi con Jessica Morlacchi, con la quale ha vissuto momenti di tensione e discussioni animate.





Amanda Lecciso, le prime parole una volta uscita dalla casa

Inoltre, il suo avvicinamento a Maxime Mbandà è stato oggetto di critiche da parte di alcuni concorrenti, che hanno interpretato questo legame come una strategia di gioco. Nonostante le difficoltà, Amanda ha trovato sostegno in alcuni compagni d’avventura, come Helena Prestes, difendendola in diverse occasioni e mostrando solidarietà nei suoi confronti. Questi legami hanno evidenziato la capacità di Amanda di creare alleanze e di sostenere chi riteneva ingiustamente attaccato.

Durante il suo percorso, Amanda è stata spesso al centro delle dinamiche della Casa, affrontando numerose nomination. In particolare, è stata nominata insieme a concorrenti come Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando, vivendo momenti di incertezza riguardo alla sua permanenza nel gioco. Nonostante le pressioni, Amanda ha sempre affrontato le sfide con determinazione, cercando di rimanere fedele a se stessa e ai propri valori.

Il percorso di Amanda nella Casa si è concluso ieri, il 27 febbraio 2025, durante la 35ª puntata del Grande Fratello. Appena è uscita dalla casa però, Amanda ha voluto togliersi subito qualche sassolino dalla scarpa dicendo: “Sono emozionata, contenta e soddisfatta. 5 mesi e mezzo sono tanti, sono molto dispiaciuta per aver lasciato alcune persone lì dentro, ma sono felice di vedere cosa mi aspetta fuori e riabbracciare tutti”.

>> “Una follia, assurdo”. Grande Fratello, reazione choc dopo la sfuriata di Lorenzo