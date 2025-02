Negli ultimi giorni, il nome di Lorenzo è finito al centro delle polemiche dopo una sua furiosa sfuriata contro la fidanzata Shaila. L’episodio, che ha rapidamente fatto il giro dei social, ha suscitato la bufera contro il Grande Fratello, con una parte del pubblico che ha aspramente criticato il suo comportamento e un’altra, composta principalmente dalle sue fan più fedeli, che ha cercato di difenderlo e giustificare le sue azioni.

Una vera e propria sfuriata nella quale il ragazzo si è sfogato con gli oggetti che aveva attorno, lanciando gli abiti di Shaila dall’armadio e anche un quadro che la fidanzata le aveva regalato per il compleanno. Le urla e i pugni sulle ante degli armadi hanno animato la notte del Grande Fratello e sui social è scoppiata una polemica infernale contro il modello e gli autori che ancora permettono questo tipo di atteggiamenti.

“Ho capito tutto”. Grande Fratello, Maria Teresa Ruta ‘smaschera’ Lorenzo e Shaila





Grande Fratello, la reazione delle fan di Lorenzo

Tantissime reazioni furiose da parte dei telespettatori, con la richiesta di provvedimenti da parte del Grande Fratello, che al momento non ha ancora preso posizione. Le sue sostenitrici più accanite, però, si sono immediatamente mobilitate per prendere le sue difese, attribuendo la sfuriata a vari fattori esterni come lo stress, la pressione mediatica e persino una presunta provocazione da parte di Shaila.

“Lorenzo è una persona buona, non avrebbe mai agito così senza una ragione valida,” ha scritto una fan su Twitter, mentre un’altra ha aggiunto: “Tutti possiamo perdere la pazienza, non conosciamo i dettagli della loro relazione”. Il sito Biccy ha riportato alcuni tweet delle fan di Lorenzo Spolverato. 2Il fatto che così tante donne siano pronte a sminuire certi atteggiamenti spacciando quello degli Shailenzo come un “amore forte e passionale” mette i brividi”, si legge sul sito che poi ha riportato le dichiarazioni choc del fandom di Lorenzo.

“Voi a Lorenzo non l’avete capito, ma noi si e continueremo a proteggerlo”. “Lollo merita di vincere e sinceramente gli auguro di trovare una compagna migliore di Shaila Gatta, con tutto il rispetto”. “Avevo un ex così, hanno questa furia e scattano perché sono troppo veri e pieni d’amore, ma sono i più sinceri e chi lo giudica pensasse ai bollitori lanciati”. “C’è un qualcosa di inspiegabile che mi lega a questo ragazzo, come lo vedo stare male mi viene automatico andare in protezione. Mi sono affezionata in un modo inspiegabile a lui e dopo 5 mesi posso dire che è diventato la persona più importante per me”.



“Stasera ci sarà l’ennesimo massacro su questo ragazzo. Tutto ciò è il risultato di una pressione psicologica fatta ai suoi danni fin dall’inizio del programma. Pagherà sulla sua pelle tutto questo ma io sto con lui sempre”. “Voi non avete mai voluto capirlo, lui non è cattivo ma preferite pensare questo perché è più facile. Ha tante insicurezze e tanti mostri del passato che sta analizzando piano piano ma ci vuole tempo. È buono, empatico e profondo ma vi soffermate su cavolate”.