La discussione accesa scoppiata nella notte al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continua a far parlare sia dentro la Casa che fuori. Questa sera, durante la diretta del reality, Alfonso Signorini avrà il compito di fare chiarezza sulla questione tra l’ex velina e il modello, e sarà interessante vedere in che modo verranno giustificati, ancora una volta, i suoi atteggiamenti.

“Ma tu cosa ca..o racconti?! Che cosa racconti?! Cosa dici agli altri? Cosa? Ca..ate racconti, per farmi passare male. Tu mi fai passare per quello che si è inventato tutto. Le tue sono cavolate, non è vero nulla. Vai a raccontare queste cose in giro”, ha detto Lorenzo rivolgendosi a Shaila, che cercava di spiegare di non provare gelosia nei confronti di Chiara, contrariamente a quanto lui aveva sostenuto. A quel punto, la sua reazione è stata del tutto inaspettata ed esagerata.





Una vera e propria sfuriata nella quale il ragazzo si è sfogato con gli oggetti che aveva attorno, lanciando gli abiti di Shaila dall’armadio e anche un quadro che la fidanzata le aveva regalato per il compleanno. Le urla e i pugni sulle ante degli armadi hanno animato la notte del Grande Fratello e sui social è scoppiata una polemica infernale contro il modello e gli autori che ancora permettono questo tipo di atteggiamenti.

Maria Teresa ha sottolineato come tutto questo sia a favore anche dell’ex velina di Striscia la Notizia, che grazie a questa lite può contare su ampio spazio durante la puntata che andrà in diretta questa sera. Sul caso è intervenuta Stefania Orlando, concorrente che spesso viene interpellata anche da Alfonso Signorini per cercare di capire le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello.

Stefania Orlando è convinta che quella di Lorenzo Spolverato sia tutta strategia messa in atto per avere un blocco in puntata anche a causa di un particolare, il modello non ha voluto chiarire con la fidanzata per affrontare la situazione in diretta. La Orlando ha anche ricordato che il gieffino ha detto a Shaila che darà le sue risposte in puntata, che lei saprà tutto in diretta.