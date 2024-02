C’è poco da stupirsi ma Perla è stata di nuovo tra i grandi protagonisti di questa ultima diretta del Grande Fratello. Mercoledì 29 febbraio Alfonso Signorini è tornato a collegarsi con la casa e dato di nuovo spazio a un confronto tra lei e Mirko, seduto insieme agli ex concorrenti. Da giorni infatti tiene banco l’amicizia che è nata tra la ex protagonista di Temptation Island e Alessio Falsone e il conduttore non ha esitato a chiedere come si sta evolvendo questo rapporto e dare poi la parola a Mirko.

I due hanno ribadito di essere solo amici anche se Perla ha sottolineato che pur amando Mirko lei non si sente fidanzata. “No che non sono felice, mi manca, mi manca tanto. Ma ci siamo detti quel ti amo e scelgo di aspettarla e fidarmi di lei”, è stata la reazione dell’ex fidanzato che ancora una volta ha avuto la possibilità di parlare con lei seppure a distanza.

GF, Perla “scioccata”

Ma c’è stato anche un altro momento con Perla, questa volta suo malgrado, protagonista. Ha infatti avuto uno scontro con Federico Massaro per questioni legate alla convivenza e alla fine nessuno dei due è sembrato voler fare un passo verso l’altro. Quindi era prevedibile che lui l’avrebbe nominata. Con questa motivazione.

“Non vi biasimo se non mi capite, sono una persona estremamente complicata e poche persone nella mia vita l’hanno fatto. Un puzzle non ha pezzi che non sono coerenti, anche se sono all’opposto si incastrano perfettamente; Perla, ti invito a fare un passo in più”, ha detto Federico scatenando la reazione immediata della coinquilina.

“Io fatico a comprenderlo su tutto… Non capisco di che puzzle stia parlando, non abbiamo mai iniziato nulla, oltre ad ascoltarlo ogni tanto”, ha detto sulle prime. Ma quando Federico ha insistito su questo famoso passo in più, Perla ha voluto parlare con Signorini: “Alfonso, io veramente resto sempre più scioccata di quello che dice”. E poi: “Lui parla di cose brutte, ma che passo devo fare? In un modo o nell’altro tutti facciamo qualcosa per qualcuno…”. Riusciranno a chiarire?