Colpo di scena nel corso della puntata del 27 febbraio di Uomini e Donne, trasmessa ovviamente su Canale 5. Un uomo è arrivato al centro dello studio e ha fatto una clamorosa e inaspettata dichiarazione a Maria De Filippi. La reazione della conduttrice è stata immediata, infatti nessuno si aspettava queste parole e ovviamente neppure la padrona di casa.

A Uomini e Donne è andata in scena una delle situazioni più inaspettate in assoluto. Maria De Filippi mai si sarebbe aspettata quella dichiarazione praticamente d’amore. Fino a poco prima si stava parlando di una dama e quest’uomo aveva deciso di troncare la conoscenza. Poi ha fatto un ulteriore passo in avanti, svelando il suo interesse verso la presentatrice.

Leggi anche: “Tra tutte scelgo te”. Uomini e Donne, il protagonista del momento spiazza tutti: nasce un nuovo amore





Uomini e Donne, cavaliere si dichiara a Maria De Filippi

Questo cavaliere di Uomini e Donne si stava frequentando con Gemma Galgani, ma una battuta di lei durante l’esterna lo ha infastidito. Tina Cipollari ha dato ragione al signore: “Ma si può dire a un uomo ‘come accarezzi i tasti del pianoforte’? Tu vai sempre sullo scabroso, lei ha sempre il fine sessuale”. E lui ha chiuso: “Come donna sei eccezionale, però o vado avanti e faccio il falso oppure dico la verità. Non ho sentito la voglia di vederti se non come amica, ma fare altre serate non credo sia giusto perché ti prenderei in giro”.

Il cavaliere in questione, Walter, è poi stato interpellato da Maria De Filippi, che gli ha chiesto: “C’è qualche signora a cui sei interessato?“. E lui ha esclamato: “Sì, è qui vicino a me“, riferendosi proprio alla conduttrice. Maria è parsa imbarazzata, anche se ha sorriso e ci ha pensato Tina a scherzarci su: “Ora ti tocca fare un’esterna”.

Walter è rimasto nel parterre di UeD, come confermato dalla stessa Maria, ma ovviamente non corteggerà la De Filippi. Si capirà nelle prossime settimane se nasceranno nuovi legami tra lui e qualche dama.