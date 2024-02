“Sono innamorata di Beatrice”, la dichiarazione della concorrente al Grande Fratello. È successo tutto durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, quella del 21 febbraio 2024. Ed incredibile ma è successo davvero, una concorrente ha voluto manifestare tutto il suo amore per la Luzzi, una delle donne più amate di tutte le edizioni del programma. Beatrice infatti, sta sbaragliando tutti in termini di piacimento sui social e in tv: il pubblico è pazzo di lei e se lasciamo per un attimo fuori le dinamiche del gioco, con i relativi personaggi, è senza dubbio il concorrente più carismatico degli ultimi anni (forse di sempre, azzarda qualcuno).

>> “Non l’avete visto ma sotto le coperte…”. Mirko e Perla al Grande Fratello, Signorini incredulo

E quello che è successo ieri sera lo dimostra. Vi basti pensare che la produzione ha inserito nuove persone all’interno della casa proprio per tentare di spodestare la Luzzi o meglio, per renderle questo viaggio non proprio semplicissimo. Eppure, anche chi entra, alla fine, resta ammaliato dall’attrice di Vivere e ne finisce risucchiato in questo vortice di amore infinito per lei.





“Sono innamorata di Beatrice”, la dichiarazione della concorrente

Come una moderna Medusa infatti, Beatrice Luzzi fa impazzire non con lo sguardo ma con il suo carattere coinvolgente e il suo intelletto sopraffino, il suo punto di vista sempre corretto e la sua dialettica perfetta. Insomma, difficile non innamorarsi di una donna così bella e così interessante. Eppure nessuno si sarebbe mai aspettato che capitasse in diretta. A fare questa sorta di coming-out che di fatto però non lo è, è Simona Tagli:“Io sono entrata nella Casa addirittura con un parere contrario a Beatrice, ero a favore di Perla”.

E ancora Simona Tagli: “Mi sembrava che i ragazzi andassero sostenuti e accompagnati. Avevo un parere completamente diverso. Ma devo dirti la verità in questa Casa, io parlo di amore universale, dovevo trovare chissà quale uomo, mi sono innamorata di Beatrice!. Non faccio coming out però la amo! La amo! Se fosse un uomo mi fidanzerei con lei! Parlo di amore universale”.

Simona: -“Mi sono innamorata di Beatrice, la amo la amo se fosse un uomo mi ci fidanzerei”



SIMONA TAGLI ESATTAMENTE COME TUTTI NOI, LEI È NOI 🫦#grandefratello #gf pic.twitter.com/OEQTB00bEZ — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 21, 2024

Simona Tagli è la vincitrice di questa edizione entrata odiata da molti perché doveva andare contro Beatrice e nel giro di pochi giorni si è ricreduta,l'ha più volte difesa,si è innamorata di lei e ha preso il suo posto contro il gruppo😂👑 #GrandeFratello pic.twitter.com/tIJHlmRSm2 — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) February 21, 2024

Conclude la Tagli: “Quando arrivo in una situazione nuova cerco anche di farmi accompagnare dal mio sistema di guida emotivo: sono entrata con un parere e come tutti i miei pareri non ho paura a cambiarlo. Cambio idea e modifico il pensiero. Non sto facendo coming out, l’amore è universale, non fa distinzioni fra uomo e donna”. Beatrice Luzzi risponde: “Che dire? Sono lusingata ed emozionata, non me l’aspettavo. Sono esterrefatta“.

Leggi anche: “Devi salutare tutti e uscire”. Grande Fratello 2023, concorrente costretto ad abbandonare