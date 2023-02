Elettra Lamborghini è stata ospite di Stasera c’è Cattelan, il programma condotto da Alessandro Cattelan su Rai2. La sua intervista è stata interessante, come al solito il conduttore cerca di scherzare e mettere a proprio agio i suoi ospiti e ci riesce perfettamente. Tuttavia la chiacchierata di Elettra Lamborghini si è aperta in modo insolito per una come lei che ama parlare e che ama mostrarsi così come è, con grande ironia e spontaneità.

E infatti il momento più divertente è stato quando Cattelan ha fatto un gioco con lei: le mostrava delle foto dei cantanti in gara a Sanremo e Elettra Lamborghini doveva dire cosa ne pensasse, in totale segretezza (anche se alcune sono state svelate). Gianluca Grignagni? “Lui spero vinca, tifo per lui”. E poi “lui lo adoro, mi fa se***o”. Poi arrivano delle affermazioni che hanno lasciato un po’ in imbarazzo il conduttore: “Lui lo ascoltavo da piccola, l’altro non so chi sia”. Alessandro si è visto costretto a mostrare la foto che ritraeva gli Articolo 31 e Elettra ha aggiunto: “Lui lo conosco è l’Articolo 31 (ha detto indicando J-Ax, ndr) l’altro non so chi sia!”. “Si chiama DJ JAD è l’altro Articolo 31!” ha replicato Cattelan allo stesso tempo divertito e sconvolto.

Elettra Lamborghini in terapia, la rivelazione da Cattelan

Tuttavia a colpire maggiormente il pubblico sono state le frasi in apertura di intervista da parte della cantante. Alla domanda “come va?” di Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini non si è limitata al solito “tutto bene”, ma anzi ha iniziato a parlare dei problemi che la stanno affliggendo in questo periodo: “Come va? Eh.. Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone”. Il pensiero del conduttore è subito volato al marito, Afrojack. Tuttavia la cantante ha escluso problemi di coppia, quindi con lui va tutto bene: “Quest’anno saranno tre anni che mi sono sposata, con lui parlo in inglese ma ho imparato a capire anche l’olandese”.

“Nessun problema con mio marito per fortuna – ha proseguito Lamborghini – ma trovo in generale che le persone siano un po’ troppo cattive e la prendo troppo sul serio. In questi giorni ho pianto tanto e mio marito mi è stato sempre al mio fianco”. Quindi arriva la rivelazione: “Per me è un periodaccio, ma mi sto facendo aiutare, sono in terapia. Ho già fatto due incontri. Sto facendo una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare la morte della mia cavalla. L’avevo presa che avevo tre anni”, ha spiegato la cantante.

Da buon conduttore Alessandro Cattelan non ha fatto altre domande a Elettra Lamborghini e non ha voluto indagare a fondo sullo stato d’animo della cantante. Tuttavia le sue parole hanno lasciato un velo di tristezza nel pubblico che ha provato a individuare il malessere che l’affligge. In parte i suoi problemi potrebbero essere legati anche al rapporto con la sorella, Ginevra, che ha partecipato al GF Vip e che spiagato che da anni le due sorelle non si parlano. Dal reality sono emersi probabilmente dettagli che sicuramente non sono facili da affrontare. E se da una parte Ginevra afferma che le due un po’ si sono “riavvicinate”, dall’altra Elettra non ha mai fatto dichiarazioni in tal senso.