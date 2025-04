Nelle ultime ore, un nuovo scossone ha investito il trono di Gianmarco Steri a Uomini e donne, gettando un’ombra sull’autenticità del suo percorso. Martedì 15 aprile, Deianira Marzano ha condiviso sui social una segnalazione che, se confermata, rischia di minare la credibilità di uno dei troni più discussi dell’attuale stagione del dating show. Secondo il messaggio ricevuto dall’influencer, Gianmarco avrebbe stretto un accordo segreto con la corteggiatrice Cristina Ferrara: l’obiettivo sarebbe inscenare una serie di litigi per poi arrivare, al termine della stagione, a una spettacolare quanto premeditata dichiarazione d’amore.

L’indiscrezione arriva dopo una registrazione particolarmente movimentata avvenuta lunedì 14 aprile. Durante la puntata, Cristina Ferrara si è resa protagonista di un acceso sfogo che ha monopolizzato gran parte della scena. Dopo aver minacciato l’abbandono, la corteggiatrice ha lasciato lo studio per circa mezz’ora, salvo poi rientrare sostenendo che il suo interesse per Gianmarco non fosse più lo stesso. Una reazione che, a posteriori, secondo alcuni utenti potrebbe apparire più come una parte di un copione che come il frutto di un reale coinvolgimento emotivo.

UeD, segnalazione pesante: “È d’accordo con Gianmarco”

La segnalazione riportata da Marzano parla chiaro: “Cristina e Gianmarco si sono accordati, è tutta una recita. Lei ha addirittura lasciato il lavoro perché è sicura di uscire da lì con lui”, recita l’inizio del messaggio, che continua con toni ancora più clamorosi: “Ci saranno altri litigi e poi si dichiareranno innamorati”. Una presunta strategia che, se vera, rappresenterebbe un colpo basso nei confronti delle altre corteggiatrici in gara, in particolare Francesca e Nadia, che secondo la fonte sarebbero completamente ignare del presunto accordo.

A dare ulteriore peso alla vicenda sono alcuni commenti circolati su X nelle ultime ore. Alcuni utenti sostengono di aver parlato con persone presenti in studio durante la registrazione del 14 aprile e riferiscono comportamenti strani da parte dei protagonisti. “Lei che va via e lui che era tranquillissimo, tant’è che poi è rientrata come se niente fosse”, scrive un utente, alimentando sospetti su un copione già scritto. L’atteggiamento rilassato di Gianmarco di fronte alla fuga improvvisa di Cristina ha insospettito anche chi da tempo segue con attenzione le dinamiche del programma.

Non tutti, però, sono disposti a credere a queste voci. Sui social c’è anche chi invita alla cautela, definendo gli utenti “facilmente manipolabili” e sottolineando che le indiscrezioni non dovrebbero essere prese per oro colato. Dal canto suo, Deianira Marzano ha chiuso il discorso con una riflessione lapidaria ma significativa: “Io spero che non sia così”, lasciando intendere che, al momento, non ci siano conferme concrete ma solo sospetti. La segnalazione, tuttavia, ha già iniziato a scuotere l’opinione pubblica televisiva e a far discutere gli appassionati del programma. Se dovesse emergere la verità su un eventuale accordo tra Gianmarco e Cristina, si aprirebbe una frattura profonda nella fiducia del pubblico verso un format che, da anni, si basa sull’autenticità dei sentimenti.