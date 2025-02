Grande Fratello, riflettori puntati su Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. La storia tra i due nata in questi giorni dentro la Casa è stata una ventata di novità. Qualcuno pensa si tratti dell’unica relazione autentica visti i dubbi di messinscena sulle coppie formate da Lorenzo e Shaila e da Helena e Javier. A proposito di questi ultimi due l’atleta argentino ha fatto dichiarazioni piuttosto esplicite recentemente.

Proprio nell’ultima puntata la mamma di Chiara Cainelli ha fatto visita alla figlia. Ebbene l’incontro con la donna non ha generato solo sensazioni positive nel giovane napoletano. I sensi di colpa per la relazione finita con Federica Petagna si sono rifatti vivi: “Non volevo iniziare una relazione subito” e “L’unica mamma che ho conosciuto è stata quella di Federica” sono state alcune delle dichiarazioni che stanno facendo discutere.

Leggi anche: “Adesso basta, mi state massacrando”. Yulia, è successo dopo aver lasciato lo studio del Grande Fratello





I dubbi di Alfonso dopo l’incontro con la mamma di Chiara

Anche se felice per l’incontro con la mamma di Chiara, Alfonso D’Apice ha confessato: “Mi sono sentito quasi in difetto“. Ora il gieffino ha paura che anche questa storia possa finire, soprattutto quando usciranno dalla Casa. A dargli conforto ci pensa Javier, suo amico fidato, che ha detto: “Questi sono momenti che sei obbligato ad attraversare. Non stai facendo un torto a nessuno”.

Alfonso ha ammesso di non aver pensato prima d’ora al futuro della relazione con Chiara. Javier l’ha rincuorato e gli ha fatto presente che se pensa ancora a Federica non significa che voglia tornare con lei, ma solo che non ha ancora elaborato tutto: “È una cosa che devi affrontare, perché non lo hai ancora fatto”.

Il giovane, anche se felice con Chiara, sente il peso del passato: “Con Chiara è tutto bellissimo qui dentro, ma questa cosa mi fa tornare lucido e mi fa pensare che sto ricominciando. Magari può essere la persona giusta per ripartire, ma questo mi spaventa”. “Forse è troppo presto” ammette. Ma Javier lo rassicura: “Non darti colpe, tutti avremmo vissuto quello che stai vivendo tu. Datti del tempo per stare male, sono sicuro che Chiara lo capirà”, il consiglio ad Alfonso.

“Io e te dobbiamo parlare”. Grande Fratello, Iago avvicina Jessica e lei senza parole