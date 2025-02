Javier Martinez ed Helena Prestes. Dopo settimane o meglio mesi, la coppia sembra finalmente riunita al Grande Fratello. L’intesa tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana si è capita sin da settembre scorso, quando è iniziato il reality, ma è stata – diciamo così – minata da altre persone, dinamiche e anche l’eliminazione di lei. Nell’ultima diretta lui ha ammesso di non essersi mai sbilanciato troppo perché a Helena tiene tanto e, per assurdo, teme di rovinare tutto.

Javier ha spiegato a Signorini che “i gesti, le parole e gli sguardi sono inequivocabili” e ammesso che con Helena sta bene: “Non posso dire sia solo un’amica”, ha aggiunto spazzando via ogni dubbio. La notte successiva alla puntata, poi, i due hanno dormito insieme e i fan di questa coppia ci avevano visto lungo: il bacio, il primo da quando sono nella casa, è scattato eccome.

GF, Javier ritratta: “Solo un pagliaccio”

E infatti martedì mattina, in un momento di confidenze in giardino con la sua amica Amanda, Javier si è finalmente esposto.“Hai parlato con Helena poi ieri?”, gli ha chiesto la Lecciso. E lui: “Sì, ci siamo anche baciati”. Amanda è rimasta senza parole, quasi incredula: “No. Davvero? Cioè, bacio vero? Sono felice!”, ha esclamato abbracciandolo.

Ma al Grande Fratello, si sa, le cose possono cambiare da un momento all’altro ed ecco che molti utenti stanno rilanciando su X una conversazione, breve ma intesa, che il pallavolista ha avuto invece con Alfonso D’Apice. Parlavano, ovvio, sempre di Helena e degli ultimi sviluppi quando a un tratto lui ha di fatto ammesso di sentirsi comunque single.

Che pagliaccio ragazzi.

Ma come si fa a sponsorizzare un simile individuo?

“Mi sono lasciato andare, ma questo non significa che ora stiamo insieme o che dobbiamo conoscerci – spiega Javier ad Alfonso, come si sente nella clip – io sono della stessa linea di pensiero che voglio stare da solo e non voglio io alcuna relazione“. Apriti cielo tra chi ora definisce Javier “un pagliaccio”, “egoista” e narcisista”. Helena probabilmente non prenderà bene questa nuova esternazione.