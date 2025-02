Grande Fratello, un nuovo scontro infiamma la Casa. Sembra si sia aperto un nuovo ‘fronte’ tra gli inquilini. In particolare Stefania Orlando e Iago Garcia se la sono presa con Jessica Morlacchi. La prima l’ha nominata, mentre il secondo l’ha accusata di essere diventata troppo ombrosa e cupa. La cantante ha risposto secca: “Non sono scontrosa se non c’è un motivo”.

Con Stefania c’è stato il chiarimento. La conduttrice pensa che Jessica sia rientrata nella Casa proprio come ne era uscita: agguerrita. In seguito l’ex Gazosa ha ironizzato sulla battuta di Iago, il quale l’ha attaccata sostenendo che non ha mai letto un libro in vita sua. In realtà, ha spiegato la cantante, ne ha letti due, ma si considera comunque intelligente. Nelle ultime ore Iago è tornato a parlare di questo scontro.

Iago Garcia chiede scusa a Jessica Morlacchi: le sue parole

Resosi probabilmente conto di aver esagerato, Iago Garcia ha voluto parlare con Jessica Morlacchi. Nonostante le frasi ben poco carine che i due si sono scambiati, ragionando sul perché non riescano a legare, i due si sono chiariti. Il concorrente spagnolo ha esordito così: “Mi scuso con te“, riferendosi all’accusa di non aver mai letto un libro.

Jessica ha ammesso: “È vero, ho letto poco”, ma subito Iago la interrompe per esprimere meglio il suo concetto: “Sì, ma sei una donna intelligente. A volte ti vedo molto chiusa e non riesco a scoprire il tuo mondo”. Iago ha chiarito che le sue parole erano dovute alla frustrazione di non riuscire a creare con lei un legame: “A volte mi manca questa cosa, mi manca sapere di te”.

Iago ha spiegato di trovarla spesso riservata e poco disponibile a condividere la sua storia e il suo passato. Così è stato questo ‘muro’ a spingerlo a criticarla. “Mi è dispiaciuto molto, perché da te non mi aspettavo un discorso così – ha ribattuto Jessica, che però subito dopo ha confessato di aver compreso le sue ragioni – Forse lo hai fatto proprio perché vuoi sapere di più su di me”.

Anche Maria Teresa Ruta ha commentato la vicenda: “Ragazzi, stiamo giocando, e se uno fa un inciampo (Iago, ndr) lì lo becchi…”.

