Nella puntata del Grande Fratello andata in onda il 3 febbraio 2025, si è verificato un acceso confronto tra Eva Grimaldi e Iago Garcia. Durante una discussione particolarmente tesa, Eva ha esclamato: “Gli do una capocciata”, riferendosi a Iago. Questa dichiarazione ha immediatamente attirato l’attenzione sia dei concorrenti all’interno della Casa che del pubblico a casa. La tensione tra Eva e Iago era palpabile già da diversi giorni. Le divergenze tra i due sono emerse in seguito a disaccordi su questioni relative alla gestione delle attività quotidiane e alle dinamiche di gruppo all’interno della Casa.

In particolare, Eva ha accusato Iago di assumere atteggiamenti autoritari e di non rispettare le opinioni altrui. Tutto nasce chiaramente dal confronto acceso avuto in studio con Shaila Gatta. L’ex velina ha accusato Iago di essere maschilista per aver detto di “abbassare la testa”, frase decontestualizzata non poco. Iago in puntata le ha risposto: “La donna non ha bisogno esibirsi… Non siamo negli anni ’80 dove c’è bisogno di esibirsi ed essere volgari per attirare l’interesse del pubblico…Tu hai fatto un discorso per attaccare me…”.





“Adesso gli do una capocciata”. GF, Eva choc contro Iago

Più tardi poi, terminata la diretta Mariavittoria, Giglio e Amanda hanno deciso di parlare dell’accaduto dicendo: “Quando mi dicono ‘stai zitto’ è una cosa che mi manda il sangue al cervello più di ‘abbassa la testa’… Lui intendeva dire abbassa la cresta, non c’è niente di maschilista… Dire ‘stai zitto’ è l’insulto peggiore…”. Poi Maria Teresa Ruta ha voluto difendere Jessica invece da Iago, che le aveva data dell’ignorante, dicendo: “Io fossi stata al suo posto e mi avesse dato dell’ignorante non lo avrei sopportato… Poi ognuno ha la propria sensibilità…”.

Ma quella che ha fatto più discutere è Eva Grimaldi che alla fine della faccenda non nasconde il suo stupore per Iago dicendo: “Meglio che non parlo se no gli do una capocciata…”. Gli altri concorrenti sono rimasti sorpresi dalla veemenza della reazione di Eva. Chiaramente questa frase ha scatenato un acceso dibattito sui social media.

maschilista di merda eva doveva dartela sul setto nasale la capocciata pic.twitter.com/Mne5EFm21w — 𝘫𝘖𝘙𝘋𝘌𝘌𝘕 🪄 ∀𝘉𝘙∀𝘊∀𝘋∀𝘉𝘙∀ (@ghepardato) February 4, 2025

Mentre alcuni utenti hanno condannato la minaccia di violenza, ritenendola inaccettabile in qualsiasi contesto, altri hanno cercato di giustificare la reazione di Eva, insomma, è un modo di dire romano, niente di grave. Sembra evidente tuttavia che la convivenza forzata e la costante esposizione mediatica possono amplificare le tensioni, portando a reazioni esagerate.

