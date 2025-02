Come previsto, l’ultima puntata del Grande Fratello è stata incentrata molto sulla chimica tra Javier Martinez ed Helena Prestes. Chimica ritrovata, perché è sempre stata molto forte, fin dall’inizio del reality, e ora sembra essere proprio esplosa. Lunedì Alfonso Signorini ha messo un po’ alle strette il pallavolista chiedendogli se a lui piaccia veramente la modella e lui ha ammesso di non essersi mai sbilanciato troppo perché a lei ci tiene tanto e, per assurdo, teme di rovinare tutto.

“I gesti, le parole e gli sguardi sono inequivocabili, con Helena sto bene e non posso dire che sia solo un’amica”, ha spiegato facendo volare i fan. Poi, subito dopo la puntata, è stato più esplicito e confessato di nutrire dei sentimenti per Helena. “A lei tengo tanto e ultimamente ho capito qualcosa in più. Devo smetterla di dire che non c’è stato nulla e che siamo molto amici, mi rendo conto che le mie parole non vengono accompagnate dai gesti. Non posso non rendermi conto di una persona che stravede per me”.

Leggi anche: “Perché non erano in studio”. Grande Fratello, Federica e Stefano assenti all’ultima puntata





GF, Javier e Helena: lui si confessa con Amanda

Durante le notte, poi, Helena e Javier hanno dormito nello stesso letto ma prima di addormentarsi si sono nascosti sotto al piumone e – secondo i fan – si sarebbero scambiati il loro primo bacio. Fan convinti e subito impazziti: sui social solo video e post entusiastici dedicati a questa coppia al punto da far finire il nome dei gieffini primo in tendenza su X.

“Alle 5:30 finalmente il bacio, l’ho visto in diretta, che bello!”, “Ragazzi mi sento male il bacio è arrivato, sto morendo, rianimatemi, finalmente” e “ll bacio sotto le coperte è palese e da come si sono comportati dopo non deve essere stato nemmeno il primo”. E sì, avevano ragione: il bacio c’è stato.

Amanda: “…hai parlato con Helena poi?”



Javier: “sì ci siamo anche baciati ieri!”

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂#GrandeFratello pic.twitter.com/ghIsOuRode — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) February 4, 2025

Come mostra il video che trovate qui sopra, martedì mattina Javier si è confidato con la sua amica Amanda Lecciso e rivelato del bacio con Helena. Lei prima incredula poi felicissima. “Hai parlato con Helena poi ieri?”, gli ha chiesto in giardino. E lui: “Sì, ci siamo anche baciati”. Amanda senza parole: “No. Davvero? Cioè, bacio vero? Giura. Sono felice!”. E i fan con lei.