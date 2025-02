Molti telespettatori si sono accorti che al Grande Fratello erano assenti Federica Petagna e Stefano Tediosi. I due ex gieffini non si sono visti nello studio del reality show di Canale 5 e subito si è cercato di capirne di più. La prima a darne notizia è stata l’influencer Deianira Marzano, contattata da un follower che le chiedeva spiegazioni su questa misteriosa mancata presenza.

Sembrava potesse scherzare l’esperta di gossip e tv, invece poco dopo un’altra utente ha confermato qell’indiscrezione clamorosa su Federica e Stefano. Il Grande Fratello non ha per ora detto nulla a riguardo, ma pare che possano esserci novità già a partire dalla prossima settimana.

Grande Fratello, perché Federica e Stefano non erano in studio

Come si è potuto notare anche vedendo le loro storie Instagram, Federica e Stefano si trovavano insieme nelle scorse ore ma non al Grande Fratello. Erano a casa davanti alla televisione, ma non a vedere il reality show di Canale 5 bensì una serie Netflix, Suburbia Killer. Quindi, il pubblico è venuto a sapere cosa sarebbe accaduto.

Questa la domanda di una seguace del GF: “Come mai Federica e Stefano sono a casa e non in studio? Si sa qualcosa?”. Pronta la risposta di Deianira Marzano: “Forse non li hanno fatto il biglietto per risparmiare, visto che erano due soprammobili”. E un’altra utente ha confermato: “Tu scherzi, ma è vero che non li pagavano il biglietto per ottimizzare le spese! Sicuramente la prossima settimana li vedrai”.

Da parte degli ex protagonisti di Temptation Island nessuna replica per ora, ma non è escluso che ben presto possano tornare regolarmente in trasmissione.