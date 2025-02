Insolito episodio al Grande Fratello, infatti nella serata del 3 febbraio tre concorrenti sono praticamente spariti dalla circolazione all’improvviso. Durante la diretta Lorenzo, Eva e Mariavittoria hanno fatto perdere le loro tracce e Alfonso Signorini se n’è subito accorto. Sono state chieste le dovute spiegazioni, fornite da Spolverato, ma il pubblico non ci ha creduto.

Dunque, sui social questa notizia è diventata subito virale e si è ipotizzato ciò che sarebbe successo al Grande Fratello. Lorenzo, Eva e Mariavittoria sono quindi spariti dalla casa. Le telecamere non li hanno potuti inquadrare, poi improvvisamente hanno fatto ritorno e a quel punto il conduttore ha chiesto cosa fosse successo.

Grande Fratello: Lorenzo, Eva e Mariavittoria spariti dalla diretta. Cosa hanno fatto

Signorini si è rivolto a Lorenzo, Eva e Mariavittoria per capire dove fossero andati tutti e tre insieme. Durante la puntata del Grande Fratello il modello è stato colui che ha rotto il silenzio, dicendo che erano semplicemente in bagno. Giustificazione che non ha convinto i telespettatori, i quali sono certi che i tre gieffini abbiano fatto qualcosa di nascosto.

Ma sul web è esplosa la polemica perché per molti i tre stavano facendo accordi segreti in vista delle nomination. Questo il pensiero dei telespettatori: “E comunque MaVi, Lollo ed Eva erano in bagno per le nomination e nessuno me lo toglie dalla testa!”. E ancora: “Quindi la Grimaldi faceva la pipì nel wc, MaVi nel bidet o viceversa, ho perso un passaggio, nel bagno erano tre”.

E CMQ MAVI LOLLO ED EVA ERANO IN BAGNO PER LE NOMINATION E NESSUNO ME LO TOGLIE DALLA TESTA!!!!

🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢

#javi7 — Chiara (@Chiara22666538) February 3, 2025

Quindi la Grimaldi faceva la pipì nel WC, Mavi nel Bidè o viceversa, ho perso un passaggio, nel bagno erano 3…

Lallo pisciava nel lavandino?#GrandeFratello degli orrori PD!#heleners #helevier #Tigers#grandefratello pic.twitter.com/daAbrVSSSx — Trash TV Cosmico (@TrashalCubo) February 4, 2025

Staremo a vedere se i tre spiegheranno qualcos’altro nelle prossime ore, ma i dubbi tra i telespettatori continuano a serpeggiare.