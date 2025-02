E si torna a parlare di Yulia Bruschi. Non è più una concorrente del Grande Fratello da tempo per un ritiro diciamo obbligato e quando sono stati annunciati i nomi degli ex inquilini che hanno avuto la possibilità del ripescaggio non ha nascosto la sua delusione. Per lo stesso motivo, ma in casa, Giglio ha avuto un crollo. Ora, nel corso della 28esima puntata andata in onda lunedì sera, Alfonso Signorini le ha concesso un piccolo spazio.

Durante le nomination avvenute in tarda serata, Helena ha fatto il nome di Giglio perché a suo avviso “ha molto da dare, lui si nasconde un po’ con Lorenzo, ha una certa… quasi paura di Lorenzo, secondo me. Oppure sta facendo una strategia di stare vicino Lorenzo, però secondo me non è neanche d’accordo con tante cose che fa Lorenzo”. Chiamata in causa dal conduttore, Yulia le ha dato praticamente ragione.

GF, Yulia inondata di critiche: costretta a intervenire

“Tutto sommato non ha tutti i torti. Deve prendere più posizione Giglio per quanto riguarda Lorenzo. Non che io ce l’abbia con Lorenzo, però dovrebbe aprire. un po’ più gli occhi”, ha commentato la toscana. Ma queste parole le hanno valso una pioggia dai critiche al punto che, tornata in hotel, ha voluto chiarire la sua posizione con un video sui social.

“Partiamo dal presupposto, come detto prima in puntata, io non ce l’ho con Lorenzo, gli voglio un mondo di bene, e so che lui tiene tantissimo a Giglio. Quello che io ho detto, che volevo intendere e che forse ho frainteso, è che molto spesso Giglio per non stare a litigare con Lorenzo lascia perdere. Secondo me in amicizia e non solo, bisognerebbe dirsi apertamente quando si sbaglia, quando non ci si comporta in maniera corretta. Punto”.

E ancora: “Il mio aprire gli occhi era diretto a tutta la situazione che c’è in Casa, non era rivolto a Lorenzo. Vi prego di smetterla di taggarmi in tutti questi messaggi negativi, pensando che io ce l’abbia con Lorenzo. L’ho anche detto prima, io non ce l’ho con lui. Spero sia stato chiaro il messaggio”.

Yulia, non dire che non era quello che intendevi

Giglio è intervenuto mille volte, spesso con una posizione diversa da quella di Lorenzo

Non si è mai risparmiato, anche a costo di stare con altri

Su cosa deve aprire gli occhi ? Dai

Secondo Yulia le sue parole in diretta sono state fraintese e “giovedì in puntata avrò modo di chiarire. Purtroppo mi è stata data la parola in quel preciso istante e il mio intento non era né elogiare il suo commento (di Helena, ndr), né cosa stava dicendo. Era semplicemente per far capire che se appunto alla base c’è una vera amicizia, spesso bisognerebbe essere un po’ più sinceri.

Non aver timore di mettersi in discussione a patto che sia sempre qualcosa di costruttivo. Non era di certo per sminuire Lorenzo né tanto meno Giglio! Giglio lo proteggerò sempre! Su questo non voglio che sia detto il contrario! Sarò sempre dalla sua parte! So che Lorenzo vuole bene a Giglio e viceversa, è evidente. Il mio aprire gli occhi era in generale appunto perché in Casa tante percezioni sono molto distanti dalla realtà”. Polemica finita?