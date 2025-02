Ilaria Galassi si è ritirata dal Grande Fratello. Nonostante avesse superato il televoto, perché il pubblico lunedì sera ha scelto di mandare via Emanuele Fiori, la Non è la Rai ha preso questa decisione drastica. Ma andiamo con ordine e soprattutto capiamo il perché. Dopo un’iniziale risata, Ilaria ha mostrato insofferenza e, nel segreto del confessionale, ha svelato ad Alfonso Signorini di voler abbandonare ufficialmente il Grande Fratello.

“Hai influenzato il televoto e le nomination in maniera non corretta. Non siamo bambini di 10 anni, le regole ci sono per essere rispettate e voi le avete firmate. Io non ti proibisco nulla, ti voglio anche dire che lo puoi fare senza nessun tipo di penalizzazione”, le parole del conduttore. E lei: “Io questa sera voglio andare a dormire dal mio bambino e dal mio compagno. Voglio tornare dalla mia famiglia”.

GF, perché Ilaria ha lasciato per sempre la casa

Ilaria spiega di aver parlato anche con Pamela di questa esigenza “di tornare a casa mia”. “Sono una che nelle dinamiche non ci capisce niente, non mi piace inciuciare. È stata un’esperienza bellissima per me, spero che vinca il migliore, la persona più onesta e sincera”. Poi, dopo la pubblicità, Signorini ha confermato che la produzione aveva accolto la richiesta di Ilaria.

“Il Grande Fratello accoglie la tua decisione. Ora puoi andare dai tuoi compagni e comunicarlo”. Poco dopo, però, è arrivata la sua sorpresa: il compagno Daniele l’ha raggiunta in salone e le lacrime non si sono fatte attendere. Tutti i si sono stretti intorno a Ilaria e al suo compagno in un abbraccio collettivo, poi l’uscita tra a abbracci calorosi.

#Ilaria anzichè fare propagande per farti votare, se non vuoi più stare lì, è tutto così pesante, levati dalle palle di tuo. Nessuno ti tiene legata. Tanto, a parte spettegolare, non sei servita a un cazzo. #GrandeFratello — OPINIONISTA (@Solo_LaGio) February 3, 2025

#Ilaria : "Non mi piace inciuciare"



Vi prego fatela uscire prima che dica altre cazzate. #GrandeFratello — OPINIONISTA (@Solo_LaGio) February 3, 2025

Addio #ilaria! È stato un dispiacere conoscerti, di te mi ricorderò solo che sei STATA AGGRESSIVA VERBALMENTE E FISICAMENTE contro #Helena. Ora avrai il tempo di farti aiutare da qualche professionista, nella speranza che curi la tua RABBIA. 👋#grandefratello — Fabio (@Fabio_er_mejo) February 3, 2025

Ma perché Ilaria Galassi ha lasciato il GF? Le sue parole sembrano chiarissime: la sua priorità è la famiglia. Ma dell’altro? Nonostante le motivazioni ufficiali parlino di desiderio di tornare dai suoi, il pubblico ha le sue teorie. Per alcuni fan la vera ragione è che le dinamiche di gioco e le tensioni crescenti all’interno della Casa abbiano influito sulla sua decisione. Senza contare che molti hanno ancora il ‘dente avvelenato’ per la mancata squalifica per il suo atteggiamento con Helena.