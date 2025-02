La ventottesima puntata del Grande Fratello ha regalato ai telespettatori una serata carica di colpi di scena: l’eliminazione di Emanuele Fiori, l’uscita di Ilaria Galassi, che ha deciso di abbandonare il reality, scegliendo di tornare dalla sua famiglia. Alla fine della puntata, sono stati decretati i nuovi nominati: Amanda Lecciso, Eva Grimaldi, Giglio, Iago Garcia, Javier Martienz, Jessica Morlacchi, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta. Durante le nomination, si è verificato un episodio particolare. Alfonso Signorini è intervenuto mentre Zeudi esprimeva la sua scelta. Ma andiamo con ordine. Il tutto è nato dalla messa in onda di una clip in cui Iago e Javier erano stati ripresi mentre sparlavano di di Shaila.

A quel punto, Signorini ha voluto un confronto tra Iago e la ballerina. Shaila ha espresso il suo parere sull’attore: “Lui è entrato a gamba tesissima, nei miei confronti”, ha dichiarato. In particolare, la giovane si è sentita ferita dall’espressione “Abbassa la testa”, pronunciata da Iago nei suoi confronti. “È un maschilista, lo detesto – ha aggiunto -. Mi sono sentita umiliata, se vuoi insegnare a dei giovani io sono molto aperta a imparare, ma essendo più grande dovrebbe dare l’esempio”.

Grande Fratello, Alfonso Signorini interviene durante la nomination di Zeudi

L’attore si è scusato per le sue parole, ma ha comunque voluto precisare il suo punto di vista: “L’influenza di Lorenzo non ti fa bene, ma dall’inizio di questo programma a oggi trovo cento differenze in te, penso tu abbia perso l’educazione”. La frase di Iago ”abbassa la testa” è stata presa come pretesto da Alfonso e Zeudi per nominare l’attore. “Sei molto intelligente e acculturato però quella frase – abbassa la testa – la capisco in un momento di rabbia ma avresti dovuto chiedere scusa”, sono state le parole di D’Apice, seguito poi da Zeudi. “Concordo con Alfonso, le parole che Iago ha usato non mi sono piaciute, da donna mi sono sentita offesa, e quindi lo nomino”.

A questo punto Alfonso Signorini è intervenuto dicendo all’ex Miss Italia di essere stufo di sentire questo tipo di accuse che vengono dipinte come maschiliste. “Io vorrei farvi riflettere su una cosa, non si può dire che l’espressione ‘abbassa la testa’ sia sinonimo di maschilismo perché questo a me fa molto ridere. Scusate, bisogna avere anche il coraggio di dirle certe cose, perché allora cadiamo nella retorica più bieca. Francamente anche no”, ha detto il conduttore accompagnato dagli applausi scroscianti del pubblico.

Non contento, Signorini ha detto anche che a questo punto dovrebbero arrabbiarsi e criticare Lorenzo per esternazioni come ”Stai zitta” oppure per una concorrente che dice ”è un uomo che odia le donne”. “Io vi invito, pur nel rispetto del vostro insindacabile parere, di non strumentalizzare ogni cosa per snaturarla. Dire che un uomo odia le donne perché dice ‘abbassa la testa’ mi sembra un po’ eccessivo e francamente è stucchevole”. Poi, rivolgendosi a Zeudi ha anche detto: “Siccome vi vedo compatti su questo, mi sembra un po’ da gregge questo comportamento”.

STANDING OVATION al pelato che non ha saputo trattenersi davanti a tanta ipocrisia ed ingiustizia (ha sfanculato la tutela che impone il GF per gli Shailenzo)

Il fatto che sia intervenuto proprio durante la nomination di QUESTA FALSA strumentalizzatrice ho amato!#grandefratello pic.twitter.com/fEgvhMi14r — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 4, 2025

Sui social i commenti del pubblico che ha apprezzato l’intervento di Alfonso Signorini: “Allora dovrebbero per ogni parolaccia che dicono Lorenzo e Serena sbatte fuori già da un bel po’, ma per favore, che ipocriti”, “Ma infatti stanno strumentalizzando la frase come scusa per fare branco contro Iago. Solo che così passano per analfabeti. Vabbè Zeudi incontentabile”, “Bravo Signorini! Che goduria!”.

E ancora: “Ma dai fanno pietà. Posso capire magari i commenti in sauna, anche se neanche quelli erano maschilisti, ma abbassa la testa non è maschilismo. Mo non è perché una è donna non le si può dire abbassa la cresta e questa non è assolutamente solidarietà femminile”, “Un pubblico fantastico questa sera. Forse perché non c’è il solito pullman di napoletani?!?!”, scrive un utente facendo riferimento alla città da cui provengono Shaila e Zeudi.