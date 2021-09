“Non ho foto di Silvia appena nata”. Sonia Bruganelli, la rivelazione choc sulla figlia. Poi spiega il motivo

Fino a poco tempo fa era semplicemente “la moglie di Paolo Bonolis”. Ora però Sonia Bruganelli, produttrice da anni nel mondo della tv, si sta facendo conoscere e si sta ritagliando il suo spazio. Il suo ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip sta convincendo e così sta mettendo a tacere i suoi detrattori. Più volte infatti è stata attaccata da chi la considerava una ‘raccomandata’. I fatti le stanno dando ragione. Recentemente Sonia ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo.

La chiacchierata sarà trasmessa nella puntata di domenica 26 settembre, ma già vi possiamo fornire qualche anticipazione. Sonia ha parlato ad esempio della sua storia d’amore con Paolo: “Risposerei certamente Paolo, ma questa volta senza correre come abbiamo fatto. Aspetterei, perché ci siamo vissuti poco prima. Lui ha vissuto solo le mie follie, le mie insicurezze. Forse avrei preferito che ci fossimo incontrati adesso, perché io sono cambiata tanto e lui è cambiato nei miei confronti”.

“Siamo sicuramente due genitori molto presenti – ha dichiarato Sonia Bruganelli – Credo che Paolo sia il mio migliore amico. Ora stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Forse lui vorrebbe più trasporto, romanticismo da parte mia. Io lo sono stata sempre poco e ora ancora di meno, per cui avverto di avere delle carenze nei suoi confronti e lo ringrazio perché lui mi aspetta, mi ha aspettato quando ero giovane che maturassi, ora aspetta che mi rassereni di più con la vita. Però c’è”.





La forza che le ha dato Paolo Bonolis si è rivelata fondamentale soprattutto in un momento molto delicato della sua vita. Sonia Bruganelli ha tre figli: Silvia, 18 anni, Davide di 17 e Adele di 12. Proprio la primogenita è nata con una cardiopatia e a causa di una ipossia ha riportato dei danni permanenti. Sonia ha raccontato di aver saputo della malattia della figlia all’ottavo mese e questo l’ha sconvolta. Poi fa una rivelazione che non aveva mai fatto prima.

“Quel giorno – dice Sonia Bruganelli – è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi. Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme”. Adesso il peggio sembra passato, è la stessa moglie di Paolo Bonolis a riconoscerlo: “Ora quando mi dice ‘mamma ti amo’ è meraviglioso”.