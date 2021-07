Sonia Bruganelli, la scoperta dietro le quinte. Ancora una volta riflettori accesi sulla moglie di Paolo Bonolis, che dalle ultime indiscrezioni trapelate in rete sembra essere irrefrenabile. Pare che dopo le voci che la vedrebbero accreditata opinionista della prossima edizione del Grande Fratello, Sonia Bruganelli avrebbe qualcosa in più da fare bollire in pentola.

Se fino a qualche tempo fa Sonia Bruganelli era conosciuta dal pubblico italiano esclusivamente come la moglie di Paolo Bonolis che non mancava occasione di ostentare una vita di benessere e agiatezze, oggi per la nota imprenditrice qualcosa sembra cambiare. Il futuro la vedrebbe catapultarsi direttamente nel mondo dello spettacolo e della televisione, merito di un ‘personaggio’ molto discusso in grado di animare i salotti televisivi.

Come è stato fin qui detto, la donna vanterebbe alle spalle una professione altamente qualificata come imprenditrice che le avrebbe permesso, nel tempo, di raggiungere anche grandi soddisfazioni. Sotto il suo nome, ad oggi, pare esserci un affermato brand, quello della SDL.tv, azienda di casting che lavora a stretto contatto con tutti i programmi di Paolo Bonolis.





Ma non solo. A diffondere la notizia trapelata dietro le quinte, ci ha pensato il portale di BlogTvItaliana.it che farebbe cenno a un altro progetto in ballo con cui Sonia sarebbe in trattative. E di mezzo ci sarebbe anche la Mediaset: “Stando a quanto risulta a noi del BlogTVItaliana.it, infatti, sembra che in gran segreto la SDL.tv di Sonia Bruganelli sia alla ricerca di nuovi volti, tutti rigorosamente di sesso femminile”.

Pare dunque che il talk show previsto “per la prossima stagione televisiva” richiederebbe un “requisito fondamentale, ovvero quello di essere informate sul mondo del gossip e dei reality show di punta di Canale5 quali L’Isola dei Famosi e Grande Fratello. Fanno punteggio la spigliatezza e l’interesse a voler commentare a viso aperto le vicissitudini dei concorrenti famosi”.