“Di nuovo”. Sonia Bruganelli, così cambia tutto: la “bella notizia” è appena uscita

Sono giorni che si parla di Sonia Bruganelli. Da quando, qualche giorno fa, insieme a Paolo Bonolis ha annunciato la separazione che il gossip dava per certo già da settimane. Un addio che arriva dopo 26 anni e tre figli insieme. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”, ha raccontato lei nella lunga intervista a Vanity Fair.

Perché avevano smentito Dagospia, il primo a dare la notizia della separazione? “Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire. Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”, aveva aggiunto la produttrice televisiva ed ex opinionista del GF Vip.

Sonia Bruganelli, la notizia che cambia tutto

O forse opinionista ancora in carica. La nuova indiscrezione su Sonia Bruganelli riguarda proprio questo aspetto. Il reality show tornerà in onda a settembre con un’edizione che potrebbe essere un mix tra la versione nip e quella vip. Ci sarà sempre Alfonso Signorini al timone e i rumor sul cast continuano a invadere siti e riviste, anche se c’è tutta l’estate di mezzo.

Ipotesi su ipotesi anche su chi ricoprirà il ruolo di opinionista nello studio del GF Vip. Giulia Salemi è già stata esclusa perché dovrebbe tornare ad occuparsi dei social come ha fatto nell’edizione vinta da Nikita Pelizon. Ma Sonia Bruganelli e Orietta Berti dovrebbero tornare a sedere su quelle poltrone. Condizionale d’obbligo perché non si cono notizie ufficiali.

La presenza di Orietta Berti sarebbe quasi certa per il contratto biennale che la cantante ha firmato con Mediaset lo scorso anno, mentre Sonia Bruganelli dopo aver ricoperto il ruolo nelle ultime due edizioni sembrava intenzionata a lasciare. L’aveva dato proprio per sicuro ma Amedeo Venza rilancia: “È stata riconfermata Orietta Berti ma la bella notizia è che forse ci sarà nuovamente Sonia Bruganelli – ha svelato tra le Storie di Instagram – Stanno tentando in tutti i modi di averla ancora come opinionista del Grande Fratello”.