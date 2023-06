Il gossip lo diceva da settimane ma solo poco fa è arrivato l’annuncio della fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. In un’intervista doppia a Vanity Fair, che dedica anche la copertina all’ormai ex coppia. Poco dopo, via Twitter, la produttrice tv e forse ex opinionista del GF Vip ha poi aggiunto: “Abbiamo voluto riprenderci quello che è nostro. Il diritto di dettare modi e tempi nella propria vita“. Col conduttore e padre dei suoi 3 figli, ha raccontato la decisione di separarsi e anche i motivi.

“Da quanto siamo separati? Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti – ha detto Sonia Bruganelli a Vanity Fair – Se poi terze persone arriveranno a quel punto non saranno più amanti. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico”.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, “è successo tempo fa”

Ma nonostante questa conferma ai rumor (che entrambi avevano seccamente smentito), il gossip non si arresta e le indiscrezioni e i dettagli sulla separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis fioccano. Come quelli raccontati nell’ultimo numero del settimanale Oggi da Alberto Dandolo, il giornalista del sito Dagospia che per primo lanciò la notizia della rottura tra il conduttore e la moglie.

La coppia è definitivamente scoppiata, si legge, ma solo dal punto di vista coniugale: “Insieme continueranno a portare avanti il sodalizio artistico. Bonolis e Bruganelli stanno lavorando alla nuova edizione di Ciao Darwin, le cui registrazioni sono già iniziate (il programma andrà in onda su Canale 5 a fine settembre)”. Restano dunque soci sul piano lavorativo.

Quindi i motivi del crack, avvenuto dopo 25 anni “alla luce di alcune incompatibilità caratteriali che negli anni si sono acuite”. Ma sempre a quanto riporta il magazine la crisi non sarebbe tanto fresca: “Persone vicine a Bruganelli hanno raccontato di un malessere della coppia iniziato qualche anno fa”, scrive ancora Dandolo che riporta anche una frase postata giorni prima su Twitter dalla produttrice. “Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”.