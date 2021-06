Sonia Bruganelli al GF Vip, l’affare si complica. Fuori Pupo e Antonella Elia, per la prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, il ripescaggio dalla casa di Adriana Volpe la moglie di Paolo Bonolis sembrava essere stata come la prescelta per un’edizione che preannuncia grandi colpi di scena. Non appena ricevuta la conferma, non poteva mancare anche la reazione di Paolo Bonolis che attraverso un post reso noto su Instagram: “E mo’ so ca…i tuoi Alfonso Signorini”.



Ed effettivamente oltre a Sonia Bruganelli anche Adriana Volpe non mancherà di dire la sua nel salottino del reality show più seguito di sempre. Oggi si conclude una parentesi televisiva che porterò con grande emozione e orgoglio nel mio futuro professionale. Io vi aspetto a braccia aperte a settembre anche se sarò su un’altra rete, ma saremo sempre insieme e poi il mondo ci porta a fare tante belle esperienze. Questa è stata la più preziosa: Ogni Mattina su Tv8. Buone vacanze!”, ha affermato salutando il pubblico di Ogni Mattina.



Ma cosa pensa nello specifico Paolo Bonolis? Non può che essere dalla parte di Sonia Bruganelli, ma non senza esprimere liberamente la sua opinione. È accaduto di recente a proposito da Punto Zeta di fronte alle telecamere di Tommaso Zorzi. Cosa pensa il conduttore del Grande Fratello Vip? “Non mi appassiona il genere. La guarderò qualche volta, sai ci sono dei doveri familiari…purché quel giorno non giochi qualche squadra di calcio!”.







Sonia Bruganelli, da parte sua, se ne esce con una nuova confessione. felice di debuttare da opinionista del GF Vip, anche se un po’ preoccupata, vuole essere perfetta. E infatti confessa: “Non ho ancora firmato perché la mia linea non mi convince”. Crede di avere troppi chili in più. “La televisione ingrassa 5 chili, per me anche 7 o 8”, spiega all’amico nella diretta Instagram.



“Non so chi ci sarà nel cast”, spiega la Bruganelli, rispondendo ai tanti che vorrebbero sapere. Sempre al centro delle polemiche, accusata di sfoggiare una vita extra lusso incurante degli altri, Sonia poi incredula dei tanti commenti positivi che le arrivano dice: “Che carini che siete! Non è che poi mi volete bene? Io non sono cattiva…”.