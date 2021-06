“Malefica”. Sonia Bruganelli, la frecciatina arriva proprio da ‘lui’. E la moglie di Paolo Bonolis non riesce a trattenersi

Sonia Bruganelli, ancora frecciatine sulla futura opinionista del Grande Fratello Vip. Continuano a susseguirsi rumor e anticipazioni in vista dello ‘start’ della prossima edizione del reality show. E tra nomi che restano in sospeso, come quello di Katia Ricciarelli e il ‘no’ di Justine Mattera, Sonia Brunagelli e Adriana Volpe restano confermate come opinioste.

Fuori Pupo e Antonella Elia, per la prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, il ripescaggio dalla casa di Adriana Volpe, e non solo. Anche la moglie di Paolo Bonolis sembrerebbe essere stata come la prescelta per un’edizione che preannuncia grandi colpi di scena. Merito anche della ‘fama’ conquistata da Sonia Bruganelli e le sue più che attese frecciatine al veleno.

Un effetto boomerang che continua a tornare sulle spalle della futura opinionista. Divide sicuramente l’opinione pubblica e continuerà a farlo, anche in vista di un salotto acceso dalle piccanti vicende che avranno modo di dispiegarsi tra i futuri inquilini della casa più spiata d’Italia. E Sonia continuerà a porsi come sempre: diretta e senza troppi peli sulla lingua.





A farlo notare anche il giornalista Roberto Alessi che su Novella 2000 ha saputo fare alzare l’asticella delle aspettative: “Saprà essere geniale e anche un filo malefica come opinionista”, ha detto l’esperto riguardo Sonia Bruganelli. Il giornalista, inoltre, non poteva che dedicare la copertina del magazine al compleanno di Paolo Bonolis, non senza puntualizzare qualcosa di molto stuzzicante.

E se non si fosse mollato con Laura Freddi? Per il giornalista al fianco del conduttore ci sarebbe stata lei e non Sonia Bruganelli. E per restituire con pungente ironia il ‘colpo’, Alessi ha fatto sapere a tutti che Sonia Bruganelli in persona avrebbe commentato così la sua ‘frecciatina’: “Sonia mi ha scritto che sono un genio del male”. L’ironia vince in ogni situazione.