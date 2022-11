Sonia Bruganelli contro Antonella Fiordelisi. La moglie di Paolo Bonolis è alla sua seconda esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip e anche questa volta i suoi commenti non passano inosservati. Senza peli sulla lingua e spesso controcorrente, Sonia Bruganelli ha rilasciato una intervista al veleno contro Antonella Fiordelisi.

L’ex di Francesco Chiofalo è passata da essere una delle più amate a una delle più criticate di questa edizione del GF Vip. Intervenuta ai microfoni di Casa Chi, Sonia Bruganelli si è lasciata andare, naturalmente nel suo stile, a una serie di critiche sulla concorrente.

Sonia Bruganelli contro Antonella Fiordelisi: “Entrerei col lanciafiamme”

“È uscita fuori Antonella – il commento di Sonia Bruganelli contro Antonella Fiordelisi -. All’inizio si è portata i fan come tutti quelli che sono molto seguiti sul web. Poi devono mantenere una coerenza con l’album che fanno vedere su Instagram. Ed è molto più complicato. Uno pensa sempre che si dimentichino delle telecamere in realtà non è così: esasperano i loro toni”.

Sonia Bruganelli è un fiume in piena: “Si immedesimano in quello che vorrebbero essere e fanno delle figure terribili. Antonella è una di quelle. È divertente averla in Casa ma non riesce a prescindere dal ruolo che ha deciso di avere, in Casa. Antonella è una che tu lanci il reagente e lei automaticamente reagisce in quella dinamica li. È abbastanza basica. Elementare. Tu sai già”.

Non solo critiche costruttive, ma anche una frase che ha scatenato una polemica contro Sonia Bruganelli. In tempi di politically correct, il messaggio lanciato dalla moglie di Paolo Bonolis è stata molto criticata.

Affrontando l’argomento Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Sonia ha affermato: Io se fossi stata la madre di Edoardo mi avrebbero dovuto togliere dalla Casa con il lanciafiamme. Io andavo da mio figlio e gli dicevo “adesso tu torni a Casa e ci facciamo altri ventiquattro anni di mutazione.” Cioè proprio sul rapporto con le donne… un briciolo di dignità cavolo”, ha detto l’opinionista scatenando una polemica con tante critiche sui social: “Sonia Bruganelli che definisce un uomo poco virile perché sta dietro a una ragazza che gli piace da morire è la rappresentazione dell’ignoranza e la cattiveria in persona… Speriamo nel prossimo anno di liberarci sia di lei che del conduttore”.