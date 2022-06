Sonia Bruganelli al GF Vip 7. In questo periodo si sono rincorse le voci sulla partecipazione della moglie di Paolo Bonolis alla nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nei giorni scorso Tv Blog ha annunciato il suo arrivo nella veste di opinionista, ruolo già svolto durante la sesta edizione, quella vinta da Jessica Selassié.

Poi altre voci sul Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e famosa influencer. Il sito DavideMaggio ha infatti scritto che lei sarebbe stata la prima scelta del conduttore Alfonso Signorini. Quest’ultimo pare che avesse deciso per la De Lellis ma dall’alto sarebbe arrivato uno stop e quindi Mediaset non ha concesso al presentatore questa opinionista.





Sonia Bruganelli al GF Vip 7 nella veste di opinionista

La cosa, però, è stata smentita dallo stesso Alfonso Signorini con una storia pubblicata sui suoi account social: “Non ho mai contattato Giulia De Lellis per fare l’opinionista del Grande Fratello Vip”. Il conduttore del reality show più seguito d’Italia ha rivelato di aver pensato alla storica ex fidanzata di Andrea Damante ben quattro anni fa, alla sua prima conduzione del reality show, ma a causa di alcuni problemi la collaborazione non è mai iniziata.

Sonia Bruganelli al GF Vip 7 nella veste di opinionista come lo scorso anno. La produttrice televisiva aveva detto a più riprese che non avrebbe più messo piede negli studi del reality show e che avrebbe accettato di fare l’opinionista solo se fosse stata da sola. Ma così non è, perché a quanto pare accanto a lei ci sarà la cantante Orietta Berti.

Alfonso Signorini su Giulia De Lellis al #GFVIP pic.twitter.com/E36AiZv0Xc — Trash Italiano (@trash_italiano) June 28, 2022

Sonia Bruganelli al GF Vip 7 nella veste di opinionista – Dopo tante voci è arrivata finalmente la conferma sulla presenza della moglie di Paolo Bonolis alla nuova edizione del reality show di Canale 5. E la conferma arriva da Chi Magazine, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip 7. La fonte, quindi, è a dir poco certa. Anche quest’anno Sonia Bruganelli sarà al GF Vip 7 nella veste di opinionista, ma la decisione di Alfonso Signorini è stata molto criticata dal pubblico. Lo scorso anno, infatti, il pubblico non ha apprezzato la sua figura e in molte occasioni ha chiesto al conduttore di non confermarla.

