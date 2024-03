Il colpo di scena al Grande Fratello è arrivato a poche ore dalla finale. Il pubblico ha puntato il dito contro Letizia e Perla, che sono state beccate in giardino mentre facevano qualcosa di particolare tirando in ballo Beatrice. In questi giorni il clima nella casa è stato a dir poco tranquillo, infatti le discussioni si sono quasi azzerate del tutto e finalmente si è respirata un’aria più serena.

Ma ora i telespettatori sono arrabbiati perché al Grande Fratello è andata in onda, grazie alla diretta h24 di Mediaset Extra, questa conversazione di Letizia e Perla che coinvolge Beatrice. Quest’ultima non era presente al momento delle dichiarazioni delle due gieffine, infatti l’unica ad ascoltare tutto è stata Greta, che però non si è intromessa nell’argomento.

Leggi anche: “Puzzi, lavati”. Beatrice choc al Grande Fratello, gliel’ha detto forte e chiaro: è polemica





Grande Fratello, Letizia e Perla contro Beatrice: cosa hanno fatto

Nel giardino del Grande Fratello Letizia e Perla si stavano godendo le ultime ore di sole nella casa più spiata d’Italia, quando il nome di Beatrice è emerso improvvisamente. E tutta la serenità dei giorni scorsi si è interrotta. Infatti, la protesta sui social è stata immediata: “Mi puzzava un po’ il buonismo di questi giorni in casa, gli sguardi e le parole di Letizia sono rivolti a Bea. Chiaramente imboccate dagli autori a comportarsi bene“.

E ancora l’utente ha aggiunto: “Ma quando ci sta della cattiveria difficilmente si riesce a soffocarla. Perla? No comment”. Praticamente, la Vatiero e Letizia hanno iniziato a sparlare di Beatrice, in particolare sugli atteggiamenti della Luzzi ritenuti troppo autoritari. L’hanno attaccata perché ha chiesto ad altri gieffini di fare delle cose per lei e per le sue valigie ha deciso di occupare una camera intera.

Mi puzzava un po' il buonismo di questi giorni in Casa.

Gli sguardi e le parole di Letizia sono rivolti a Bea.

Chiaramente imboccate dagli autori a comportarsi bene.

Ma quando ci sta della cattiveria inside difficilmente si riesce a soffocarla.

Perla?

No comment.#grandefratello pic.twitter.com/UKfqkiGKah — Lalla (@Lalla84455247) March 25, 2024

Nonostante Perla avesse avuto un rapporto più civile con Beatrice negli ultimi giorni, molti telespettatori pensano che sia lei che Letizia abbiano finto di aver fatto pace esclusivamente per interessi personali e in vista appunto della finale.