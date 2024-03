Il Grande Fratello ha riunito i Perletti. Perla Vatiero, fresca di vittoria al reality di Alfonso Signorini, e Mirko Brunetti, eliminato mesi fa al televoto, sono tornati insieme e sembrano essere davvero molto felici. E sembrano lontanissimi ormai i video di Temptation Island, il programma estivo di Filippo Bisciglia che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Meno di un anno fa erano arrivati ai ferri corti, se ne dicevano di ogni e soprattutto erano usciti dal villaggio con i rispettivi tentatori.

Poi è arrivata per entrambi, anche se in tempi diversi, l’esperienza del Grande Fratello. Ed è servita loro per capire che non possono stare l’uno senza l’altra e viceversa. Lui ha sempre supportato la ex fidanzata, più volte si sono incontrati nella casa, che è stato il loro vero viaggio nei sentimenti. Perché hanno capito che, nonostante le difficoltà della vita, hanno bisogno di stare insieme.

Perla e Mirko, piccolo incidente dopo il GF

I fan dei “Perletti”, così si chiamano i sostenitori di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, sono semplicemente impazziti dopo l’ultima puntata del Grande Fratello in cui i due si sono dichiarati amore e scambiati i tanto attesi baci. Tutti augurano loro il meglio a questa coppia, che il loro sentimento si rafforzi e cresca ogni giorno.

E a giudicare dai primi giorni post vittoria di Perla sta succedendo. Da quando lei è uscita dal gioco da vincitrice assoluta, battendo anche la super favorita Beatrice Luzzi, non si è più staccata da Mirko a giudicare dalle Storie Instagram di tutti e due. Sono anche stati dal parrucchiere insieme. Poi il video, arrivato nelle ultime ore, che, se possibile, li ha resi ancora più amati dal pubblico.

lei che ha rischiato di ammazzarlo e poi lo cura perché ha capito che aveva ragione lui potrei essere io,

però guardate quanto sono così belli😭 #Perletti 😭 pic.twitter.com/yjLaLIyY5K — Lola è sempre in mezzo ai drama/perletti era✨ (@ilteamdeipali) March 29, 2024

Si riprendono sul letto, con Perla che appoggia una tavoletta di ghiaccio sulla fronte di Mirko. “No allora ragazzi devo raccontarvi cos’è capitato poco fa. Volevo appendere un nostro quadro sopra al letto ma Mirko continuava a dirmi di non metterlo perché sarebbe caduto. Non l’ho ascoltato, l’ho appeso e dopo due secondi gli è caduto in testa”, ha spiegato lei tra le risate.